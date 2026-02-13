https://crimea.ria.ru/20260213/dvoe-detey-raneny-pri-massirovannoy-atake-vsu-na-volgograd-1153174133.html

Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград

Двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T06:12

2026-02-13T06:12

2026-02-13T06:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что удары украинских дронов приходятся по жилым домам в Волгограде и пригороде.В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, 8-ой Воздушной Армии и проспекте им. Героев Сталинграда. Повреждены автомобили и выбиты стекла квартир, указал губернатор.Также зафиксировано падение обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области.Как уточнили в администрации Волгограда, для жителей поврежденных многоэтажек открыли пункт временного размещения на территориях школы."Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - отметили городское власти.На этой неделе Волгоградская область находится под прицелом ВСУ третью ночь подряд. Накануне при ракетной атаке произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта Котлубань было принято решение об их эвакуации.Днем ранее при ударе украинских дронов были зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада "Ягодка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

