Рейтинг@Mail.ru
Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/dvoe-detey-raneny-pri-massirovannoy-atake-vsu-na-volgograd-1153174133.html
Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград
Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград
Двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T06:12
2026-02-13T06:24
волгоградская область
волгоград
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
новости сво
новости
андрей бочаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что удары украинских дронов приходятся по жилым домам в Волгограде и пригороде.В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, 8-ой Воздушной Армии и проспекте им. Героев Сталинграда. Повреждены автомобили и выбиты стекла квартир, указал губернатор.Также зафиксировано падение обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области.Как уточнили в администрации Волгограда, для жителей поврежденных многоэтажек открыли пункт временного размещения на территориях школы."Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - отметили городское власти.На этой неделе Волгоградская область находится под прицелом ВСУ третью ночь подряд. Накануне при ракетной атаке произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта Котлубань было принято решение об их эвакуации.Днем ранее при ударе украинских дронов были зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада "Ягодка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
волгоград
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, волгоград, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, новости сво, новости, андрей бочаров
Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград

В Волгограде при массированной атаке ВСУ повреждены жилые дома и ранены двое детей

06:12 13.02.2026 (обновлено: 06:24 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Он отметил, что удары украинских дронов приходятся по жилым домам в Волгограде и пригороде.
"Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет", - написал Бочаров в Telegram.
В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, 8-ой Воздушной Армии и проспекте им. Героев Сталинграда. Повреждены автомобили и выбиты стекла квартир, указал губернатор.
Также зафиксировано падение обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области.
Как уточнили в администрации Волгограда, для жителей поврежденных многоэтажек открыли пункт временного размещения на территориях школы.
"Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - отметили городское власти.
На этой неделе Волгоградская область находится под прицелом ВСУ третью ночь подряд. Накануне при ракетной атаке произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта Котлубань было принято решение об их эвакуации.
Днем ранее при ударе украинских дронов были зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада "Ягодка".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Волгоградская областьВолгоградАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПВОНовости СВОНовостиАндрей Бочаров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
08:51В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
08:36В Севастополе остановили морской транспорт
08:20Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
08:00В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
07:43Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика
07:14Над Крымом сбили беспилотник
07:10Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещения
06:40Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора Шаляпина
06:12Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград
06:02Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям
00:01До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 февраля
23:32Рейд в Севастополе открыли
22:42В Севастополе закрыли рейд
22:30Милитаризация Европы и атака ВСУ на области России – главное за день
22:08Самый засушливый регион Крыма обеспечен водой
21:52В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
21:28ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу
21:13На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
Лента новостейМолния