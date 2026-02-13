Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/dva-cheloveka-pogibli-i-troe-raneny-pri-raketnom-udare-vsu-po-belgorodu-1153199745.html
Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.02.2026
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как уточнил Гладков, погибли двоен мужчин, находившихся на инфраструктурном объекте.Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двоих раненых, получивших осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. "В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили", - добавил губернатор. Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий.
белгород
белгородская область
Новости
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

ВСУ ударили ракетами по Белгороду – два человека погибли и трое ранены

21:30 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Как уточнил Гладков, погибли двоен мужчин, находившихся на инфраструктурном объекте.
Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двоих раненых, получивших осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.
"В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили", - добавил губернатор.
Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий.
