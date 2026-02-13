Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

https://crimea.ria.ru/20260213/dva-cheloveka-pogibli-i-troe-raneny-pri-raketnom-udare-vsu-po-belgorodu-1153199745.html
Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как уточнил Гладков, погибли двоен мужчин, находившихся на инфраструктурном объекте.Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двоих раненых, получивших осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. "В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили", - добавил губернатор. Аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
