Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/dozhdlivaya-subbota-i-pogozhee-voskresene-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1153193476.html
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
На выходных погода в Крыму снова будет носить неустойчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос"... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На выходных погода в Крыму снова будет носить неустойчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Все-таки мы входим в этап подготовки смены климатических сезонов, который будет нам время от времени выбрасывать такие сюрпризы от нашей небесной канцелярии, как с положительным, так и с отрицательным знаком", - отметил он.В субботу, по прогнозу метеоролога, на Крым выйдет центр циклона, поэтому довольно пасмурная и дождливая погода будет в течение суток, а температура воздуха практически не покажет никакие колебания - ночью и днем примерно от +6 до +9 градусов.Метеоролог заметил, что температурный фон в эти дни существенно превышает положенную в это время года климатическую норму.Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание - морозы и мокрый снег. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуОбильные осадки наполнили крымские водохранилищаКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80a8531aa50e15cbd7e77503bff83ed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму

В Крым на выходные ждут относительное тепло и дожди

19:19 13.02.2026 (обновлено: 19:37 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На выходных погода в Крыму снова будет носить неустойчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Все-таки мы входим в этап подготовки смены климатических сезонов, который будет нам время от времени выбрасывать такие сюрпризы от нашей небесной канцелярии, как с положительным, так и с отрицательным знаком", - отметил он.
В субботу, по прогнозу метеоролога, на Крым выйдет центр циклона, поэтому довольно пасмурная и дождливая погода будет в течение суток, а температура воздуха практически не покажет никакие колебания - ночью и днем примерно от +6 до +9 градусов.
"В воскресенье в ночь выглянет гребень антициклона, поэтому распогодится, температура под утро составит +3…+6. Ну, а первая часть дня будет достаточно погожей. Во второй, ближе к вечеру подойдет очередная фронтальная система, которая приведет к натеканию облачности и переходу ее в дождевое состояние. Температурный режим довольно комфортный - от +12 до +15 градусов", - обозначил специалист.
Метеоролог заметил, что температурный фон в эти дни существенно превышает положенную в это время года климатическую норму.
Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание - морозы и мокрый снег.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Как повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
