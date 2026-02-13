https://crimea.ria.ru/20260213/dozhdlivaya-subbota-i-pogozhee-voskresene-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1153193476.html
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
На выходных погода в Крыму снова будет носить неустойчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос"... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T19:19
2026-02-13T19:19
2026-02-13T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На выходных погода в Крыму снова будет носить неустойчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Все-таки мы входим в этап подготовки смены климатических сезонов, который будет нам время от времени выбрасывать такие сюрпризы от нашей небесной канцелярии, как с положительным, так и с отрицательным знаком", - отметил он.В субботу, по прогнозу метеоролога, на Крым выйдет центр циклона, поэтому довольно пасмурная и дождливая погода будет в течение суток, а температура воздуха практически не покажет никакие колебания - ночью и днем примерно от +6 до +9 градусов.Метеоролог заметил, что температурный фон в эти дни существенно превышает положенную в это время года климатическую норму.Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание - морозы и мокрый снег.
