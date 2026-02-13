https://crimea.ria.ru/20260213/do-18-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1153043191.html

До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу

До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.02.2026

До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.В Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13.

