До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/do-18-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1153043191.html
До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу
До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.02.2026
До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
2026-02-13T00:01
2026-02-13T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb6d5be8f12afd881fdeb1c34865f1df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.В Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
РИА Новости Крым
Новости
До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +18 градусов и пройдут дожди

00:01 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +10…+15 градусов, в предгорных районах до +18", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Ялте переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +13...+15 градусов.
В Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +13.
