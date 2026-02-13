https://crimea.ria.ru/20260213/dlya-chego-v-evrope-zagovorili-o-vozobnovlenii-dialoga-s-rossiey-1153197886.html

Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией

Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией

Заявления ряда европейских политиков о необходимости возобновления диалога Европы с Россией объясняются тем, что европейцы чувствуют себя брошенными и одинокими РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13

2026-02-13T20:10

2026-02-13T20:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Заявления ряда европейских политиков о необходимости возобновления диалога Европы с Россией объясняются тем, что европейцы чувствуют себя брошенными и одинокими в свете дистанцирования от них Соединенных Штатов Америки в вопросе украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, без американцев Европа, переживающая сегодня не самые лучшие экономические и политические времена, "ничего собой не представляет", она перестала быть мировым центром силы.Тем не менее, даже если ЕС предпримет реальные шаги по возобновлению контактов с Россией, вряд ли следует ждать от этого серьезного улучшения отношений.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией, чтобы не зависеть от третьих сторон в обсуждении урегулирования на Украине. Французский лидер отметил, что географическое положение Европы не изменится, "нравится ей Россия или нет".Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что диалог с РФ можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель – прекращение конфликта на Украине.В январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

