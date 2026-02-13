Рейтинг@Mail.ru
Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260213/dlya-chego-v-evrope-zagovorili-o-vozobnovlenii-dialoga-s-rossiey-1153197886.html
Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
Заявления ряда европейских политиков о необходимости возобновления диалога Европы с Россией объясняются тем, что европейцы чувствуют себя брошенными и одинокими РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T20:10
2026-02-13T20:10
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
политика
европейский союз (ес)
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142561563_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_de2f45b6dc5594dbe6ec84832a4cda8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Заявления ряда европейских политиков о необходимости возобновления диалога Европы с Россией объясняются тем, что европейцы чувствуют себя брошенными и одинокими в свете дистанцирования от них Соединенных Штатов Америки в вопросе украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, без американцев Европа, переживающая сегодня не самые лучшие экономические и политические времена, "ничего собой не представляет", она перестала быть мировым центром силы.Тем не менее, даже если ЕС предпримет реальные шаги по возобновлению контактов с Россией, вряд ли следует ждать от этого серьезного улучшения отношений.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией, чтобы не зависеть от третьих сторон в обсуждении урегулирования на Украине. Французский лидер отметил, что географическое положение Европы не изменится, "нравится ей Россия или нет".Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что диалог с РФ можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель – прекращение конфликта на Украине.В январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142561563_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f1488c1790183da17e6cdad76a3d1903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шипилин, мнения, политика, европейский союз (ес), россия, новости
Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией

От возобновления диалога Европы с Россией не стоит ждать прорывов – политолог

20:10 13.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Заявления ряда европейских политиков о необходимости возобновления диалога Европы с Россией объясняются тем, что европейцы чувствуют себя брошенными и одинокими в свете дистанцирования от них Соединенных Штатов Америки в вопросе украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
"Европа почувствовала себя брошенной и одинокой после того, как в Белый дом вернулся (президент США Дональд) Трамп. Сегодня, когда США фактически устраняются, по крайней мере, финансово, от украинского конфликта, Европа сама не потянет поддержку Украины", – сказал эксперт.
По словам Шипилина, без американцев Европа, переживающая сегодня не самые лучшие экономические и политические времена, "ничего собой не представляет", она перестала быть мировым центром силы.
Тем не менее, даже если ЕС предпримет реальные шаги по возобновлению контактов с Россией, вряд ли следует ждать от этого серьезного улучшения отношений.
"Мы побили горшки с Европой надолго. Контакты вполне могут быть, но договариваться по глобальным вызовам надо с США. От контактов отказываться мы, конечно не будем, но рассчитывать на некий прорыв в этих взаимоотношениях не стоит", - заключил политолог.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией, чтобы не зависеть от третьих сторон в обсуждении урегулирования на Украине. Французский лидер отметил, что географическое положение Европы не изменится, "нравится ей Россия или нет".
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что диалог с РФ можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель – прекращение конфликта на Украине.
В январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Павел ШипилинМненияПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)РоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
21:48Одно из старинных зданий Симферополя передали религиозной общине евреев
21:30Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
21:21В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
21:05Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп
20:55Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
20:37Реагенты докупили: коммунальщики в Крыму снова готовы к гололеду
20:13Упала вместе с забором: девочка травмировалась на детской площадке в Ялте
20:10Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
19:55Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
19:35Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
19:19Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
18:46Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
18:32Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
18:25Выбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену
18:16Симферополь сковали 7-балльные пробки
18:07Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
17:59В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
17:50Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде
17:41Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
Лента новостейМолния