Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым.
Заявления ряда европейских политиков о необходимости возобновления диалога Европы с Россией объясняются тем, что европейцы чувствуют себя брошенными и одинокими в свете дистанцирования от них Соединенных Штатов Америки в вопросе украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
"Европа почувствовала себя брошенной и одинокой после того, как в Белый дом вернулся (президент США Дональд) Трамп. Сегодня, когда США фактически устраняются, по крайней мере, финансово, от украинского конфликта, Европа сама не потянет поддержку Украины", – сказал эксперт.
По словам Шипилина, без американцев Европа, переживающая сегодня не самые лучшие экономические и политические времена, "ничего собой не представляет", она перестала быть мировым центром силы.
Тем не менее, даже если ЕС предпримет реальные шаги по возобновлению контактов с Россией, вряд ли следует ждать от этого серьезного улучшения отношений.
"Мы побили горшки с Европой надолго. Контакты вполне могут быть, но договариваться по глобальным вызовам надо с США. От контактов отказываться мы, конечно не будем, но рассчитывать на некий прорыв в этих взаимоотношениях не стоит", - заключил политолог.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией, чтобы не зависеть от третьих сторон в обсуждении урегулирования на Украине. Французский лидер отметил, что географическое положение Европы не изменится, "нравится ей Россия или нет".
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что диалог с РФ можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель – прекращение конфликта на Украине.
В январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной
и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс".
