Авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Авария обесточила часть Евпатории
Авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Авария обесточила часть Евпатории
Жители 23 улиц и переулков Евпатории обесточены в пятницу из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143232302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c86e85aae13f1660d54bda92e00eb66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Жители 23 улиц и переулков Евпатории обесточены в пятницу из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, обесточены Новый и Первомайский переулки, а также проезды Некрасова, Новоселовский и прилегающие, добавили в компании.Восстановить подачу энергоснабжения жителям обещают в течение трех часов.По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Авария обесточила часть Евпатории

Часть Евпатории осталась без света из-за аварии на сетях

15:06 13.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Жители 23 улиц и переулков Евпатории обесточены в пятницу из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Без света улицы 13 Ноября, Башенная, Демышева, Интернациональная, Заславского, Казаса, Кольцевая, Комсомольцев-Подпольщиков, Коммунальная, Короленко, Мориса Тореза, Некрасова, Первомайская, Сытникова, Токарева, Толстого, Фрунзе, Чекиста Галушкина, Ясельная", - перечислили в компании.

Кроме того, обесточены Новый и Первомайский переулки, а также проезды Некрасова, Новоселовский и прилегающие, добавили в компании.
Восстановить подачу энергоснабжения жителям обещают в течение трех часов.
По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
