Авария обесточила часть Евпатории
Авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Авария обесточила часть Евпатории
Жители 23 улиц и переулков Евпатории обесточены в пятницу из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T15:06
2026-02-13T15:06
2026-02-13T15:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Жители 23 улиц и переулков Евпатории обесточены в пятницу из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, обесточены Новый и Первомайский переулки, а также проезды Некрасова, Новоселовский и прилегающие, добавили в компании.Восстановить подачу энергоснабжения жителям обещают в течение трех часов.По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Авария обесточила часть Евпатории
Часть Евпатории осталась без света из-за аварии на сетях