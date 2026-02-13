https://crimea.ria.ru/20260213/ataka-vsu-na-port-kavkaz-rassledovanie-ugolovnogo-dela-zaversheno-1153184743.html
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено
13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Командир ВСУ за приказ нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" на Кубани объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следственном комитете России.Утром 23 июля 2024 года украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, в результате погиб один и ранены несколько членов экипажа и сотрудников порта, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Установлено, что фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами были повреждены два гражданских судна и сооружения порта. Сумма ущерба превысила 33,5 миллиона рублей, добавили в СК.Командир ВСУ объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Командир ВСУ объявлен в розыск за приказ ударить по порту "Кавказ" в июле 2024 года