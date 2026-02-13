Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено
Командир ВСУ за приказ нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" на Кубани объявлен в международный розыск. Расследование... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T13:45
2026-02-13T13:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Командир ВСУ за приказ нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" на Кубани объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следственном комитете России.Утром 23 июля 2024 года украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, в результате погиб один и ранены несколько членов экипажа и сотрудников порта, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Установлено, что фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами были повреждены два гражданских судна и сооружения порта. Сумма ущерба превысила 33,5 миллиона рублей, добавили в СК.
ск рф (следственный комитет российской федерации), порт кавказ, происшествия, теракт, уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости
Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено

Командир ВСУ объявлен в розыск за приказ ударить по порту "Кавказ" в июле 2024 года

13:45 13.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Командир ВСУ за приказ нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" на Кубани объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в Следственном комитете России.
Утром 23 июля 2024 года украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, в результате погиб один и ранены несколько членов экипажа и сотрудников порта, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Установлено, что фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами были повреждены два гражданских судна и сооружения порта. Сумма ущерба превысила 33,5 миллиона рублей, добавили в СК.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека)", - говорится в сообщении.
Командир ВСУ объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд, уточнили в ведомстве.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Порт КавказПроисшествияТерактУголовный кодексВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНовости
 
Лента новостейМолния