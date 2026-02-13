Рейтинг@Mail.ru
Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю
Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. За неделю спецоперации армия Росси продвинулась по линии фронта и закрепилась на отдельных рубежах. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта. Киевский режим потерял 8485 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1425 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 925 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери врага составили свыше 1895 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 2830 военнослужащих.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери врага составили до 280 военнослужащих.Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиабомб, 39 реактивных снарядов HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Кроме того, с 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот
Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю

Киевский режим потерял почти 8500 боевиков по всему фронту за неделю спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. За неделю спецоперации армия Росси продвинулась по линии фронта и закрепилась на отдельных рубежах. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта. Киевский режим потерял 8485 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1425 военнослужащих.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 925 военнослужащих.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери врага составили свыше 1895 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 2830 военнослужащих.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери врага составили до 280 военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиабомб, 39 реактивных снарядов HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Кроме того, с 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов.
