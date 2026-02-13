Рейтинг@Mail.ru
След адмирала: 220 лет назад родился Владимир Корнилов
След адмирала: 220 лет назад родился Владимир Корнилов
РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T15:54
2026-02-13T15:54
Наталья ДремоваЭтот удивительный человек жил по железному правилу: "Мой долг видеть всех": вникал во все, от состояния орудия на батарее до размещения раненых. Современники отмечали, что он ценил точность и тщательность, и блестящие идеи, которые приносили победы, были выверены и обдуманы.13 февраля исполняется 220 лет со дня рождения адмирала Владимира Корнилова, знаменитого флотоводца, талантливого военачальника. Мы решили вспомнить о памятных местах в Севастополе, связанных с адмиралом.Памятник Затопленным кораблямВладимир Корнилов был вынужден выполнить приказ главнокомандующего обороной Севастополя, князя Меншикова о затоплении старых парусных кораблей у входа в Севастопольскую бухту. По распоряжению Корнилова в море погрузились семь старых судов: "Три Святителя", "Уриил", "Селафаил", "Силистрия", "Варна", "Сизопол" и "Флора".Уже после гибели Корнилова "братская могила" в бухте пополнилась кораблями "Гавриил" и "Пилад". В ноябре 1854 года англичане направили на пароходе "Принц" мины и отряд водолазов, чтобы подорвать преграду в Севастопольской бухте. Но судно добралось лишь до Балаклавы, где затонуло вместе с оборудованием во время шторма.В феврале 1855 года у входа в бухту было затоплено еще шесть судов. Среди них был линейный корабль "Двенадцать Апостолов": когда-то Корнилов лично наблюдал за его постройкой, а после командовал судном.Памятник Затопленным кораблям был создан по эскизам скульптора Амандуса Адамсона в 1905 году и имел официальное название "Место заграждения Севастопольского фарватера". Колонна с орлом на верхушке, поставленная на искусственную скалу, устояла во время землетрясения 1927 года и 22 июня 1941-го, во время первой бомбардировки Севастополя. Тогда рядом с памятником взорвалась донная мина. Он пережил и несколько реставраций надводной и подводной частей.Памятник на Малаховом курганеПоследний день адмирала Владимира Корнилова, 5 октября 1854 года, был известен по часам. В половине седьмого он уже был на четвертом бастионе, потом двинулся на пятый. К 10 часам вернулся в дом, где квартировал. Вызвал офицера, уезжавшего в Николаев, и передал свои золотые часы – для сына: "Боюсь, чтобы здесь их не разбить". Снова уехал, уже на батарею Малахова кургана, и в половине двенадцатого подходил к лошади: дальше предстояло ехать в Ушакову балку.В этот момент на батарею обрушились бомбы. Одно из ядер раздробило адмиралу левую ногу, рана стала смертельной. Офицеры, бывшие рядом в Корниловым, описывали, что он мужественно держался, пока его несли в госпиталь, пока врач хлопотал рядом. Очевидцы потом вспоминали, что одной из последних фраз адмирала, была такая: "Отстаивайте же Севастополь!"Памятник Владимиру Корнилову был открыт в 1895 году на Малаховом кургане. Он простоял до 1942 года, когда фашисты увезли бронзовую скульптурную группу для переплавки. В 1983 году памятник был восстановлен в прежнем виде.Крест из ядерНа месте ранения Владимира Корнилова, возле оборонительной башни, солдаты выложили большой крест из неприятельских бомб и ядер. Позже его вмонтировали в плиту с памятной табличкой.Место, где адмирал умер – военный госпиталь, находившийся между современными улицами Героев Севастополя и Будищева. В конце XIX века эту территорию занимал 49 пехотный Брестский полк. Было установлено место, где лежал и скончался адмирал. Там появилась часовня. До наших дней она не сохранилась, но на ее месте установлен бюст Корнилова.В доме № 19 по улице Суворова находилась последняя квартира адмирала. Он перебрался сюда в сентябре 1854 года, чтобы быть поближе к штабу и телеграфу. Отсюда он ушел в последний раз, чтобы объехать бастионы.Севастопольский собор Святого Владимира местные жители давно называют "собором четырех адмиралов". Здесь и был погребен Владимир Корнилов.СправкаВладимир Корнилов родился в 1806 г. в Тверской губернии. Окончил Мичманский корпус, в 21 год принял участие в первом сражении русского и турецко-египетского флота в Ионическом море.В 1833 г. переведен на Черноморский флот. Первым предложил вооружить корабль бомбическими орудиями. Разработанный им распорядок службы был признан образцовым и введен на всех кораблях Черноморского флота.Участвовал в высадке десантов на Кавказском побережье. В 1850 году стал начальником штаба Черноморского флота. В начале Крымской войны командовал отрядом паровых кораблей. Организовал оборону Севастополя.Погиб на Малаховом кургане 5 октября 1854 года во время первой бомбардировки города англо-французскими войсками.
Наталья Дремова
Этот удивительный человек жил по железному правилу: "Мой долг видеть всех": вникал во все, от состояния орудия на батарее до размещения раненых. Современники отмечали, что он ценил точность и тщательность, и блестящие идеи, которые приносили победы, были выверены и обдуманы.
13 февраля исполняется 220 лет со дня рождения адмирала Владимира Корнилова, знаменитого флотоводца, талантливого военачальника. Мы решили вспомнить о памятных местах в Севастополе, связанных с адмиралом.
Владимир Корнилов инфографика

Памятник Затопленным кораблям

Владимир Корнилов был вынужден выполнить приказ главнокомандующего обороной Севастополя, князя Меншикова о затоплении старых парусных кораблей у входа в Севастопольскую бухту. По распоряжению Корнилова в море погрузились семь старых судов: "Три Святителя", "Уриил", "Селафаил", "Силистрия", "Варна", "Сизопол" и "Флора".
Уже после гибели Корнилова "братская могила" в бухте пополнилась кораблями "Гавриил" и "Пилад". В ноябре 1854 года англичане направили на пароходе "Принц" мины и отряд водолазов, чтобы подорвать преграду в Севастопольской бухте. Но судно добралось лишь до Балаклавы, где затонуло вместе с оборудованием во время шторма.
В феврале 1855 года у входа в бухту было затоплено еще шесть судов. Среди них был линейный корабль "Двенадцать Апостолов": когда-то Корнилов лично наблюдал за его постройкой, а после командовал судном.
Памятник Затопленным кораблям был создан по эскизам скульптора Амандуса Адамсона в 1905 году и имел официальное название "Место заграждения Севастопольского фарватера". Колонна с орлом на верхушке, поставленная на искусственную скалу, устояла во время землетрясения 1927 года и 22 июня 1941-го, во время первой бомбардировки Севастополя. Тогда рядом с памятником взорвалась донная мина. Он пережил и несколько реставраций надводной и подводной частей.
© Источник: pastvu.comСтаринная открытка памятника Затопленным кораблям
Старинная открытка памятника Затопленным кораблям
© Источник: pastvu.com
Старинная открытка памятника Затопленным кораблям

Памятник на Малаховом кургане

Последний день адмирала Владимира Корнилова, 5 октября 1854 года, был известен по часам. В половине седьмого он уже был на четвертом бастионе, потом двинулся на пятый. К 10 часам вернулся в дом, где квартировал. Вызвал офицера, уезжавшего в Николаев, и передал свои золотые часы – для сына: "Боюсь, чтобы здесь их не разбить". Снова уехал, уже на батарею Малахова кургана, и в половине двенадцатого подходил к лошади: дальше предстояло ехать в Ушакову балку.
В этот момент на батарею обрушились бомбы. Одно из ядер раздробило адмиралу левую ногу, рана стала смертельной. Офицеры, бывшие рядом в Корниловым, описывали, что он мужественно держался, пока его несли в госпиталь, пока врач хлопотал рядом. Очевидцы потом вспоминали, что одной из последних фраз адмирала, была такая: "Отстаивайте же Севастополь!"
Памятник Владимиру Корнилову был открыт в 1895 году на Малаховом кургане. Он простоял до 1942 года, когда фашисты увезли бронзовую скульптурную группу для переплавки. В 1983 году памятник был восстановлен в прежнем виде.

Крест из ядер

На месте ранения Владимира Корнилова, возле оборонительной башни, солдаты выложили большой крест из неприятельских бомб и ядер. Позже его вмонтировали в плиту с памятной табличкой.
Место, где адмирал умер – военный госпиталь, находившийся между современными улицами Героев Севастополя и Будищева. В конце XIX века эту территорию занимал 49 пехотный Брестский полк. Было установлено место, где лежал и скончался адмирал. Там появилась часовня. До наших дней она не сохранилась, но на ее месте установлен бюст Корнилова.
© Источник: sevarchiv.ruМесто ранения адмирала Корнилова
Место ранения адмирала Корнилова
© Источник: sevarchiv.ru
Место ранения адмирала Корнилова
В доме № 19 по улице Суворова находилась последняя квартира адмирала. Он перебрался сюда в сентябре 1854 года, чтобы быть поближе к штабу и телеграфу. Отсюда он ушел в последний раз, чтобы объехать бастионы.
Севастопольский собор Святого Владимира местные жители давно называют "собором четырех адмиралов". Здесь и был погребен Владимир Корнилов.
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСевастопольский собор святого князя Владимира является усыпальницей российских адмиралов. Здесь покоится прах Нахимова, Лазарева, Истомина и Корнилова.
Севастопольский собор святого князя Владимира является усыпальницей российских адмиралов. Здесь покоится прах Нахимова, Лазарева, Истомина и Корнилова. - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Справка
Владимир Корнилов родился в 1806 г. в Тверской губернии. Окончил Мичманский корпус, в 21 год принял участие в первом сражении русского и турецко-египетского флота в Ионическом море.
В 1833 г. переведен на Черноморский флот. Первым предложил вооружить корабль бомбическими орудиями. Разработанный им распорядок службы был признан образцовым и введен на всех кораблях Черноморского флота.
Участвовал в высадке десантов на Кавказском побережье. В 1850 году стал начальником штаба Черноморского флота. В начале Крымской войны командовал отрядом паровых кораблей. Организовал оборону Севастополя.
Погиб на Малаховом кургане 5 октября 1854 года во время первой бомбардировки города англо-французскими войсками.
