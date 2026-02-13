Рейтинг@Mail.ru
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.02.2026
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.02.2026
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T23:20
2026-02-13T23:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу."Тринадцатого февраля с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, по три БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем

6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - Минобороны

23:20 13.02.2026 (обновлено: 23:22 13.02.2026)
 
Работа ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу.
"Тринадцатого февраля с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, по три БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
