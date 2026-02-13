https://crimea.ria.ru/20260213/6-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-chernym-morem-1153200900.html

6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем

Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу."Тринадцатого февраля с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, по три БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

