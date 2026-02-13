https://crimea.ria.ru/20260213/6-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-chernym-morem-1153200900.html
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 13.02.2026
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T23:20
2026-02-13T23:20
2026-02-13T23:22
министерство обороны рф
черное море
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
новости сво
атаки всу на крым
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в пятницу."Тринадцатого февраля с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, по три БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, новости сво, атаки всу на крым, срочные новости крыма
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
6 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - Минобороны
23:20 13.02.2026 (обновлено: 23:22 13.02.2026)