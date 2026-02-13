https://crimea.ria.ru/20260213/11-detey-gospitalizirovany-s-virusnoy-kishechnoy-infektsiey-na-altae--1153177470.html
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае - РИА Новости Крым, 13.02.2026
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 детей с признаками кишечной инфекции из реабилитационного цента. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T10:30
2026-02-13T10:30
2026-02-13T10:33
массовое отравление
дети
алтайский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac5bdfb92d628cea1f86f2278792129f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 детей с признаками кишечной инфекции из реабилитационного цента. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Алтайскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье халатности. Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.Ранее приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекцииМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
алтайский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc614fbf925a453a12fefb4a0e07a2c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое отравление, дети, алтайский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
На Алтае завели дело после госпитализации из реабилитационного центра 11 детей с инфекцией
10:30 13.02.2026 (обновлено: 10:33 13.02.2026)