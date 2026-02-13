Рейтинг@Mail.ru
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае - РИА Новости Крым, 13.02.2026
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае - РИА Новости Крым, 13.02.2026
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 детей с признаками кишечной инфекции из реабилитационного цента. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 детей с признаками кишечной инфекции из реабилитационного цента. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Алтайскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье халатности. Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.Ранее приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо.
алтайский край
Новости
массовое отравление, дети, алтайский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае

На Алтае завели дело после госпитализации из реабилитационного центра 11 детей с инфекцией

10:30 13.02.2026 (обновлено: 10:33 13.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 детей с признаками кишечной инфекции из реабилитационного цента. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Алтайскому краю.
"Днем 12 февраля 2026 года из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Первомайского района госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье халатности. Следователи осмотрели место происшествия.
В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо.
Массовое отравлениедетиАлтайский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
