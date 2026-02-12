https://crimea.ria.ru/20260212/zvuki-vzryvov-v-sevastopole--flot-provodit-ucheniya-1153145892.html
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов, предупредил... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
