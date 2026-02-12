Рейтинг@Mail.ru
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/zvuki-vzryvov-v-sevastopole--flot-provodit-ucheniya-1153145892.html
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов, предупредил... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T12:26
2026-02-12T12:26
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148008389_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_fcec8fe9c616a3364abd925d9fb78145.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148008389_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_34be8977ecdf05ac7d9e6a3ab47b3e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения
Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения

Развожаев: звуки взрывов в Севастополе 10 февраля связаны с длительными учениями флота

12:26 12.02.2026
 
© СевприроднадзорЗаказник Ласпи в Севастополе
Заказник Ласпи в Севастополе
© Севприроднадзор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе флот в течение дня будет проводить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23 часов в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотУчения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр
12:45На трассе Симферополь-Ялта введен реверс из-за ремонта моста
12:39СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
12:31На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству
12:26Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
12:21Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
12:15Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
12:06Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте
11:59МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
11:56Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми
11:44"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше
11:35В России изменят термин "среднее профессиональное образование"
11:12ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской области
11:06В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева
10:44Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
10:35Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
10:26В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
10:17Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
10:06Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
09:55Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
Лента новостейМолния