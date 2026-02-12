https://crimea.ria.ru/20260212/zhitel-kryma-poluchil-20-let-kolonii-za-gosizmenu-1153141748.html

Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену

Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену

12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 45-летний житель Симферопольского района получил 20 лет колонии строго режима за государственную измену, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, к сотрудничеству со Службой безопасности Украины фигуранта привлекли в интернет-мессенджере.Уголовное дело было открыто по статьям о незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о государственной измене.Верховный суд Крыма признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техникиЯлтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе

