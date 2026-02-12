https://crimea.ria.ru/20260212/zhitel-kryma-poluchil-20-let-kolonii-za-gosizmenu-1153141748.html
Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
45-летний житель Симферопольского района получил 20 лет колонии строго режима за государственную измену, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T10:35
2026-02-12T10:35
2026-02-12T10:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 45-летний житель Симферопольского района получил 20 лет колонии строго режима за государственную измену, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, к сотрудничеству со Службой безопасности Украины фигуранта привлекли в интернет-мессенджере.Уголовное дело было открыто по статьям о незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о государственной измене.Верховный суд Крыма признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.
Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
Житель Симферопольского района получил 20 лет колонии за госизмену – ФСБ
10:35 12.02.2026 (обновлено: 10:41 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 45-летний житель Симферопольского района получил 20 лет колонии строго режима за государственную измену, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, к сотрудничеству со Службой безопасности Украины фигуранта привлекли в интернет-мессенджере.
"По указанию куратора мужчина намеревался извлечь схрон с компонентами для сборки взрывного устройства с взрывчатым веществом массой свыше 1 килограмма. Указанное самодельное взрывное устройство в дальнейшем должно было использоваться в террористической деятельности", - сказано в сообщении.
Уголовное дело было открыто по статьям о незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о государственной измене.
Верховный суд Крыма признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Пока приговор в законную силу не вступил.
