https://crimea.ria.ru/20260212/zaderzhan-soobschnik-ustroivshego-strelbu-v-tekhnikume-anapy--sk-1153147631.html
Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК
Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК
В Краснодарском крае задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T13:01
2026-02-12T13:01
2026-02-12T13:01
анапа
краснодарский край
стрельба
убийство
новости
закон и право
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153147771_0:7:926:528_1920x0_80_0_0_cba2d315f101238abc71aab70bff33de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В среду днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.Как уточнили в СК, задержанный является одногруппником фигуранта. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство.Подозреваемого в подстрекательстве задержали и допросили. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.Уголовные дела соединены в одно производство.Также уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия возбуждено в отношении 64-летнего мужчины, у которого нападавший взял охотничье ружье.Оперштаб Краснодарского края в свою очередь сообщил, что раненую сотрудницу анапского техникума перевозят в краевую больницу. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным.Состояние еще одного раненого, студента, оценивается как средней тяжести.Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
анапа
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153147771_160:0:872:534_1920x0_80_0_0_c55dc1c674066712357ef8e63a0901a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, стрельба, убийство, новости, закон и право, происшествия
Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК
В Анапе задержали сообщника напавшего на техникум студента
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В среду днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.
Как уточнили в СК, задержанный является одногруппником фигуранта. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство.
"В ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Подозреваемого в подстрекательстве задержали и допросили. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
Уголовные дела соединены в одно производство.
Также уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия возбуждено в отношении 64-летнего мужчины, у которого нападавший взял охотничье ружье.
Оперштаб Краснодарского края в свою очередь сообщил, что раненую сотрудницу анапского техникума перевозят в краевую больницу. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным.
Состояние еще одного раненого, студента, оценивается как средней тяжести.
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна,
сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.