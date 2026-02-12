https://crimea.ria.ru/20260212/zaderzhan-soobschnik-ustroivshego-strelbu-v-tekhnikume-anapy--sk-1153147631.html

Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В среду днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.Как уточнили в СК, задержанный является одногруппником фигуранта. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство.Подозреваемого в подстрекательстве задержали и допросили. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.Уголовные дела соединены в одно производство.Также уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия возбуждено в отношении 64-летнего мужчины, у которого нападавший взял охотничье ружье.Оперштаб Краснодарского края в свою очередь сообщил, что раненую сотрудницу анапского техникума перевозят в краевую больницу. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным.Состояние еще одного раненого, студента, оценивается как средней тяжести.Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

