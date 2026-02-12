https://crimea.ria.ru/20260212/vsu-razbili-zdanie-pochtamta-v-primorske-zaporozhskoy-oblasti-1153143452.html

ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской области

ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026

ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской области

Здание городского почтамта разрушено в Приморске Запорожской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Здание городского почтамта разрушено в Приморске Запорожской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Евгений Балицкий.Сейчас, по словам губернатора, на месте работают МЧС и правоохранительные органы. Движение транспорта в центральной части города и на подъездах к Соборной улице временно перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.Накануне киевские боевики атаковали одно из сел Запорожской области – удар пришелся по действующему детскому саду. 10 февраля ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области, один человек погиб и еще шесть ранены. 7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской областиПодросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской областиВ городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева

