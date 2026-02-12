ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской области
Здание почтамта в Приморске разрушено при ударе ВСУ– Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Здание городского почтамта разрушено в Приморске Запорожской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник нанес удар по городу Приморску. В результате атаки серьезные повреждения получило здание на улице Соборной. Разрушены помещения городского почтового отделения, возник сильный пожар", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Сейчас, по словам губернатора, на месте работают МЧС и правоохранительные органы. Движение транспорта в центральной части города и на подъездах к Соборной улице временно перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.
Накануне киевские боевики атаковали одно из сел Запорожской области – удар пришелся по действующему детскому саду. 10 февраля ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области, один человек погиб и еще шесть ранены. 7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.
