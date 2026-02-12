Рейтинг@Mail.ru
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T07:17
2026-02-12T07:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода Крыма".Населению рекомендовано сделать запасы питьевой воды на указанный период времени.В прошлом году на модернизацию системы водоснабжения в Крыму потрачено свыше 800 миллионов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода Крыма".
"Уважаемые жители пгт Красногвардейское! Джанкойский филиал "Вода Крыма" сообщает, что 12.02.2026 с 10:00 ориентировочно до 16:00 будет производиться дезинфекция водонапорной башни по ул. 50 лет Октября,10а, а также водопроводных сетей по ул. Киевской и 50 лет Октября", – сообщили на предприятии, предупредив, что в указанный период вода будет не пригодна к употреблению.
Населению рекомендовано сделать запасы питьевой воды на указанный период времени.
В прошлом году на модернизацию системы водоснабжения в Крыму потрачено свыше 800 миллионов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
 
