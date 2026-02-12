https://crimea.ria.ru/20260212/vmesto-snega---14-gradusov-tepla-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1153043094.html

Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1...+3, днем от +6 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

