https://crimea.ria.ru/20260212/vmesto-snega---14-gradusov-tepla-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1153043094.html
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T00:01
2026-02-12T00:01
2026-02-12T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058608_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9a5f737f42d093644c443e375a96c0fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1...+3, днем от +6 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058608_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9b2d0d5fc778b1ee10ecbde6b9c622d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +9…+14, в горах +3…+8. градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1...+3, днем от +6 до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.