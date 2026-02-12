Рейтинг@Mail.ru
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/vmesto-snega---14-gradusov-tepla-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1153043094.html
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T00:01
2026-02-12T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058608_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9a5f737f42d093644c443e375a96c0fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1...+3, днем от +6 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058608_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9b2d0d5fc778b1ee10ecbde6b9c622d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 12.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
Музей-заповедник Судакская крепость - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления еще сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +9…+14, в горах +3…+8. градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1...+3, днем от +6 до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:46В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
23:43Расстрел людей в колледже Анапы и выборы на Украине: главное за день
23:29Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине
23:16В Севастополе снова воздушная тревога
23:07Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
22:54Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
22:37В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
22:22Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
22:04Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
21:48Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
21:38Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов
21:23В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
21:10Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
20:56Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
20:4614 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России
20:42Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
20:36Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
20:20Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Лента новостейМолния