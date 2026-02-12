https://crimea.ria.ru/20260212/v-udmurtii-retsidivist-pytalsya-ustroit-terakt-v-otdele-mvd-1153141447.html
В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Удмуртии задержали мужчину, планировавшего устроить вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД РФ "Можгинский". Россиянин уже был судим за преступления террористического характера. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.Отмечается, что задержанный купил компоненты для изготовления средств поражения. Хранил приобретенное в гараже. Сейчас возбуждено уголовное дело.Ранее в Краснодарском крае был предотвращен теракт в исправительной колонии, где осужденный планировал убить сотрудников ФСИН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеШкольник готовил теракт в одной из школ Омской областиПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
