В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.02.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T22:42
2026-02-12T22:46
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской транспорт

22:42 12.02.2026 (обновлено: 22:46 12.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
