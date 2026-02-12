https://crimea.ria.ru/20260212/v-rossii-rassmotryat-pereimenovanie-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-1153143876.html

В России изменят термин "среднее профессиональное образование"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении термина "среднее профессиональное образование", которым обозначают обучение в колледжах и техникумах. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного совета России по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля.Кроме того, глава государства поручил принять решение об актуализации программ или реорганизации не менее 2% учреждений профессионального и высшего образования с худшими показателями. Эту работу должны проводить правительство России совместно с исполнительными органами субъектов при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов."Обеспечить... актуализацию программ развития либо принятие решений о реорганизации не менее чем 2 процентов государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в результате ежегодной оценки их деятельности", - указано в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

