https://crimea.ria.ru/20260212/v-mid-rossii-nazvali-tsel-pokusheniya-na-generala-minoborony-alekseeva-1153142568.html

В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева

В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева - РИА Новости Крым, 12.02.2026

В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева

Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T11:06

2026-02-12T11:06

2026-02-12T11:06

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

покушение

переговоры

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на постоянные провокации с целью срыва переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Она констатировала, что в Киеве готовы пойти буквально на все, чтобы воспрепятствовать достижению справедливого мира. Поскольку режим Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию, подчеркнула Захарова.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.Исполнитель покушения Любомир Корба был задержан в Дубае при содействии ОАЭ, передан российской стороне и арестован. Кроме того, на территории Московского региона задержаныпособники в совершении этого преступления – Виктор Васин и его сын Павел Васин.Также установлена причастность к совершенному преступлению выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой. Фигурантка объявлена в розыск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, покушение, переговоры, политика, внешняя политика, новости