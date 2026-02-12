https://crimea.ria.ru/20260212/v-mid-rossii-nazvali-tsel-pokusheniya-na-generala-minoborony-alekseeva-1153142568.html
В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева
В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева - РИА Новости Крым, 12.02.2026
В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева
Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского
2026-02-12T11:06
2026-02-12T11:06
2026-02-12T11:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на постоянные провокации с целью срыва переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Она констатировала, что в Киеве готовы пойти буквально на все, чтобы воспрепятствовать достижению справедливого мира. Поскольку режим Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию, подчеркнула Захарова.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.Исполнитель покушения Любомир Корба был задержан в Дубае при содействии ОАЭ, передан российской стороне и арестован. Кроме того, на территории Московского региона задержаныпособники в совершении этого преступления – Виктор Васин и его сын Павел Васин.Также установлена причастность к совершенному преступлению выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой. Фигурантка объявлена в розыск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на постоянные провокации с целью срыва переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима (Владимира) Зеленского на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса", - сказала дипломат.
Она констатировала, что в Киеве готовы пойти буквально на все, чтобы воспрепятствовать достижению справедливого мира. Поскольку режим Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию, подчеркнула Захарова.
"Бандеровский режим продолжает терроризировать мирное население России, цинично интенсифицируя ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам, жилым домам, медучреждениям, церквям. Причем он сознательно наращивает их в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта", – уточнила официальный представитель МИД РФ.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Исполнитель покушения Любомир Корба был задержан в Дубае при содействии ОАЭ, передан российской стороне и арестован
. Кроме того, на территории Московского региона задержаны
пособники в совершении этого преступления – Виктор Васин и его сын Павел Васин.
Также установлена причастность к совершенному преступлению выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой. Фигурантка объявлена в розыск.
