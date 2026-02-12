https://crimea.ria.ru/20260212/v-krymu-za-god-likvidirovali-160-svalok-i-vosstanovili-300-gektarov-lesa-1153161703.html
В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса - РИА Новости Крым, 12.02.2026
В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
В Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса. Об этом проинформировали в пресс-службе Госсовета...
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса. Об этом проинформировали в пресс-службе Госсовета республики по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам.Кроме того, в регионе за год созданы особо охраняемые природные территории регионального значения общей площадью более 112 гектаров. В частности это государственные природные заказники "Холодная балка" в Бахчисарайском районе и "Лименская долина" в Симеизе, парк-памятник садово-паркового искусства "Морской прибой" в Кореизе.Также по итогам заседания в Госсовете проинформировали о состоянии водохранилищ региона. В питьевые естественного стока поступило суммарно около 103 млн кубометров воды или 55% от проектного объема. В наливные подано 45,7 млн "кубов" за счет переброски из водозаборов на Севере Крыма, а также из Белогорского и Тайганского водохранилищ.В Крыму необходимо сохранять уникальное биоразнообразие и природные ландшафты. Именно с этой целью на полуострове появились три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения, сообщал ранее доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И. ВернадскогоДмитрий Епихин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили предложение изменить правила для особо охраняемых земельВ Севастополе создали семь новых заповедниковВ Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили более 300 га леса – Госсовет РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса. Об этом проинформировали в пресс-службе Госсовета республики по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам.
"В 2025 году в Крыму ликвидирована 161 несанкционированная свалка, осуществлены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади более 307 га", – сказано в сообщении.
Кроме того, в регионе за год созданы особо охраняемые природные территории регионального значения общей площадью более 112 гектаров. В частности это государственные природные заказники "Холодная балка" в Бахчисарайском районе и "Лименская долина" в Симеизе, парк-памятник садово-паркового искусства "Морской прибой" в Кореизе.
Также по итогам заседания в Госсовете проинформировали о состоянии водохранилищ региона. В питьевые естественного стока поступило суммарно около 103 млн кубометров воды или 55% от проектного объема. В наливные подано 45,7 млн "кубов" за счет переброски из водозаборов на Севере Крыма, а также из Белогорского и Тайганского водохранилищ.
В Крыму необходимо сохранять уникальное биоразнообразие
и природные ландшафты. Именно с этой целью на полуострове появились три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения, сообщал ранее доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И. ВернадскогоДмитрий Епихин.
