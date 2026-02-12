Рейтинг@Mail.ru
роспотребнадзор, крым, новости крыма, питание, школьное питание, здоровье, школа
В Крыму выявили нарушения организации питания в школах и детсадах

В Крыму выявили нарушения организации питания в детских коллективах в 65,4% случаев

13:40 12.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму по результатам проверок Роспотребнадзора организации питания в детских коллективах в 2025 году нарушения выявили в 65,4% случаев. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.
"В 2025 году специалисты межрегионального управления провели 142 проверки. Из них 93 (65,4%) выявили нарушения", - говорится в сообщении.
Так, в общеобразовательных организациях провели 57 проверок, из которых в 43,8% выявили недочеты. Среди поставщиков пищевых продуктов прошло 40 проверок, несоответствия требованиям отмечены в 80% случаях. Среди операторов питания — 45 проверок с аналогичным уровнем нарушений.
Также специалисты ведомства совершили 500 обязательных профилактических визитов в общеобразовательные организации и 491 — в дошкольные учреждения. Лабораторные исследования проводились в 88,3% случаях, нарушения зафиксированы в 79% обследованных объектов.
"Это санитарно-техническое состояние пищеблоков, несоответствие фактического рациона утвержденному меню, оформление документации, нарушение товарного соседства при хранении продуктов и другие", - перечислили в Роспотребнадзоре.
Должностные и юридические лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности, им выданы предписания об устранении недостатков.
Чтобы предотвратить возникновение групповых инфекционных заболеваний, в декабре 2025 года ведомство разработало алгоритм оценки пищеблоков образовательных организаций и операторов питания перед началом работы после каникул и праздников, заключили в Роспотребнадзоре.
