СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное по факту издевательств воспитанников крымской школы-интерната... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное по факту издевательств воспитанников крымской школы-интерната над ребенком. Об этом сообщает информационный центр ведомства.Главное следственное управление (ГСУ) СК по Республике Крым и городу Севастополю организовало процессуальную проверку.Глава СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.
СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму

В Крыму СК возбудит дело из-за издевательств сверстников над сиротой в интернате

12:39 12.02.2026 (обновлено: 12:44 12.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток под столом
Подросток под столом - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное по факту издевательств воспитанников крымской школы-интерната над ребенком. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
"На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратился несовершеннолетний сирота из Республики Крым по вопросу совершения в отношении него противоправных действий. Воспитанники одной из школ-интернатов систематически подвергают ребенка буллингу, однако обращения пострадавшего в компетентные органы результатов не принесли", - говорится в сообщении.
Главное следственное управление (ГСУ) СК по Республике Крым и городу Севастополю организовало процессуальную проверку.
Глава СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
 
Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымНовости КрымадетиБуллинг
 
