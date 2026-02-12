https://crimea.ria.ru/20260212/v-krymu-v-internate-sirota-podvergsya-izdevatelstvam--sk-vozbudit-delo-1153147076.html

СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное по факту издевательств воспитанников крымской школы-интерната над ребенком. Об этом сообщает информационный центр ведомства.Главное следственное управление (ГСУ) СК по Республике Крым и городу Севастополю организовало процессуальную проверку.Глава СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

