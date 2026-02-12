Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
Крупный объект энергетической инфраструктуры серьезно поврежден в Одесской области. Об этом утром в четверг проинформировали в пресс-службе украинской... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крупный объект энергетической инфраструктуры серьезно поврежден в Одесской области. Об этом утром в четверг проинформировали в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.Возврат оборудования в работоспособное состояние займет длительное время, констатировали в ДТЭК.В Киеве утром в четверг также прогремела серия мощных взрывов. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Зафиксированы падения обломков. Повреждены объекты инфраструктуры столицы.Накануне вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о повреждениях железнодорожной станции в Днепропетровской области. По его данным, разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Также нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.Минобороны России регулярно отчитывается о поражении различных военных, военно-промышленных предприятий, а также энергетических объектов, используемых для нужд ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе

Удары по Украине - в Одессе после взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры

10:06 12.02.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крупный объект энергетической инфраструктуры серьезно поврежден в Одесской области. Об этом утром в четверг проинформировали в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.
"Атакован энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, получившая повреждения. Разрушения значительные", – сказано в сообщении.
Возврат оборудования в работоспособное состояние займет длительное время, констатировали в ДТЭК.
В Киеве утром в четверг также прогремела серия мощных взрывов. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Зафиксированы падения обломков. Повреждены объекты инфраструктуры столицы.
Накануне вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о повреждениях железнодорожной станции в Днепропетровской области. По его данным, разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Также нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.
Минобороны России регулярно отчитывается о поражении различных военных, военно-промышленных предприятий, а также энергетических объектов, используемых для нужд ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
