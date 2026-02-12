https://crimea.ria.ru/20260212/udary-po-ukraine---moschnyy-vzryv-razrushil-energoobekt-v-odesse--1153141047.html

Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе

Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе

12.02.2026

Крупный объект энергетической инфраструктуры серьезно поврежден в Одесской области. Об этом утром в четверг проинформировали в пресс-службе украинской...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крупный объект энергетической инфраструктуры серьезно поврежден в Одесской области. Об этом утром в четверг проинформировали в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.Возврат оборудования в работоспособное состояние займет длительное время, констатировали в ДТЭК.В Киеве утром в четверг также прогремела серия мощных взрывов. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Зафиксированы падения обломков. Повреждены объекты инфраструктуры столицы.Накануне вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о повреждениях железнодорожной станции в Днепропетровской области. По его данным, разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Также нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.Минобороны России регулярно отчитывается о поражении различных военных, военно-промышленных предприятий, а также энергетических объектов, используемых для нужд ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявлениеВ Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧСНа Украине остановили метро и отключили воду

