Трое подростков ответят за теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
Трое подростков ответят за теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
Трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет ответят за теракт на железной дороге в Татарстане, следователи предъявили им обвинение. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T10:17
2026-02-12T10:17
татарстан
новости
теракт
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет ответят за теракт на железной дороге в Татарстане, следователи предъявили им обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома России.По данным СК, вечером 25 января подростки подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов.Поджигателей оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда они заключены под стражу. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз.
татарстан, новости, теракт, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
Трое подростков ответят за теракт на железной дороге

Трое подростков ответят за теракт на железной дороге в Татарстане – Следком

10:17 12.02.2026
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет ответят за теракт на железной дороге в Татарстане, следователи предъявили им обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома России.
По данным СК, вечером 25 января подростки подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов.
"За совершение данного преступления подростки получили от интернет-вербовщиков денежный перевод в сумме 30 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.
Поджигателей оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда они заключены под стражу.
Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз.
ТатарстанНовостиТерактЖелезная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)дети
 
