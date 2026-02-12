https://crimea.ria.ru/20260212/troe-podrostkov-otvetyat-za-terakt-na-zheleznoy-doroge-1153141289.html
Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет ответят за теракт на железной дороге в Татарстане, следователи предъявили им обвинение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома России.По данным СК, вечером 25 января подростки подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов.Поджигателей оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда они заключены под стражу. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяВ России предотвращено 47 терактов с участием подростковПутин поручил усилить меры безопасности в России
татарстан, новости, теракт, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
