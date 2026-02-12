https://crimea.ria.ru/20260212/strashnaya-vesch-chto-zadumal-tramp-v-irane--politolog-1153136467.html

"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. У президента США Дональда Трампа после реакции народа Венесуэлы на американскую операцию появился соблазн повторить такой сценарий в многонациональном и неспокойном Иране, который сотрясают протесты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявился политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, отказ продолжать разработку ядерного оружия, безусловно, является одной из главных причин, по которой Трамп так яростно давит на Иран, ведь у Америки не должно быть таких конкурентов, тем более среди представителей Глобального Юга.Иран навстречу американцам идти не хочет, не собирается прекращать обогащение урана и прекращать совершенствовать свое ракетное вооружение, и это его право, но есть кое-что еще, чем можно было бы поступиться, когда речь идет о риске большой войны не просто в Иране, а на всем Ближнем Востоке, считает политолог."Снять доктрину об уничтожении Израиля Иран может? Не потому, что Израиль вдруг стал замечательной страной, не агрессором и так далее. Но ты находишься в полутора тысячах километров от Израиля, я имею в виду Тегеран, его руководство. Вы в сложнейшем положении, угроза войны назревает, а у вас внешнеполитическая доктрина – уничтожение Израиля. На какие-то уступки надо идти, как-то договариваться. Но они не идут на это из идеологических соображений", – прокомментировал эксперт.Светов делает вывод, что США все-таки решатся ударить по Ирану после того, как все у них получилось после удара и спецоперации в Венесуэле.По его мнению, американцы надеются на то, что после их удара по Ирану страна взорвется, а что потом будет, какая ней будет власть и повторится ли в этой исламской республике ситуация с Ираком или с Ливией – это их не волнует."Они об этом сейчас просто не думают... И, как пессимист, я скажу, на Ближнем Востоке (конфликт) никогда не закончится", – резюмировал он.Ранее профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что президент США Дональд Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота.Также он предположил, что называемый "дух Анкориджа стал удобной ширмой, прикрываясь которой, США осуществляют агрессию в отношении партнеров России, в том числе Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о готовности атаковать Иран "Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД

