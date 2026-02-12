Рейтинг@Mail.ru
"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260212/strashnaya-vesch-chto-zadumal-tramp-v-irane--politolog-1153136467.html
"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог - РИА Новости Крым, 12.02.2026
"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
У президента США Дональда Трампа после реакции народа Венесуэлы на американскую операцию появился соблазн повторить такой сценарий в многонациональном и... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T09:13
2026-02-12T09:30
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий светов
политика
иран
ближний восток
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. У президента США Дональда Трампа после реакции народа Венесуэлы на американскую операцию появился соблазн повторить такой сценарий в многонациональном и неспокойном Иране, который сотрясают протесты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявился политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, отказ продолжать разработку ядерного оружия, безусловно, является одной из главных причин, по которой Трамп так яростно давит на Иран, ведь у Америки не должно быть таких конкурентов, тем более среди представителей Глобального Юга.Иран навстречу американцам идти не хочет, не собирается прекращать обогащение урана и прекращать совершенствовать свое ракетное вооружение, и это его право, но есть кое-что еще, чем можно было бы поступиться, когда речь идет о риске большой войны не просто в Иране, а на всем Ближнем Востоке, считает политолог."Снять доктрину об уничтожении Израиля Иран может? Не потому, что Израиль вдруг стал замечательной страной, не агрессором и так далее. Но ты находишься в полутора тысячах километров от Израиля, я имею в виду Тегеран, его руководство. Вы в сложнейшем положении, угроза войны назревает, а у вас внешнеполитическая доктрина – уничтожение Израиля. На какие-то уступки надо идти, как-то договариваться. Но они не идут на это из идеологических соображений", – прокомментировал эксперт.Светов делает вывод, что США все-таки решатся ударить по Ирану после того, как все у них получилось после удара и спецоперации в Венесуэле.По его мнению, американцы надеются на то, что после их удара по Ирану страна взорвется, а что потом будет, какая ней будет власть и повторится ли в этой исламской республике ситуация с Ираком или с Ливией – это их не волнует."Они об этом сейчас просто не думают... И, как пессимист, я скажу, на Ближнем Востоке (конфликт) никогда не закончится", – резюмировал он.Ранее профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что президент США Дональд Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота.Также он предположил, что называемый "дух Анкориджа стал удобной ширмой, прикрываясь которой, США осуществляют агрессию в отношении партнеров России, в том числе Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о готовности атаковать Иран "Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
иран
ближний восток
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_74a2ea5274ae1d14673fa14fd03511a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, юрий светов, политика, иран, ближний восток, сша
"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог

У Трампа есть соблазн ударить по Ирану – политолог Светов

09:13 12.02.2026 (обновлено: 09:30 12.02.2026)
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. У президента США Дональда Трампа после реакции народа Венесуэлы на американскую операцию появился соблазн повторить такой сценарий в многонациональном и неспокойном Иране, который сотрясают протесты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявился политолог и журналист Юрий Светов.
По словам Светова, отказ продолжать разработку ядерного оружия, безусловно, является одной из главных причин, по которой Трамп так яростно давит на Иран, ведь у Америки не должно быть таких конкурентов, тем более среди представителей Глобального Юга.
"Глобалисты против глобального Юга. А разве Трамп не против глобального Юга? Тоже, да. Разве Трамп не говорит, что любой, кто попытается бросить вызов интересам Соединенных Штатов, будет немедленно наказан?" – сказал Светов.
Иран навстречу американцам идти не хочет, не собирается прекращать обогащение урана и прекращать совершенствовать свое ракетное вооружение, и это его право, но есть кое-что еще, чем можно было бы поступиться, когда речь идет о риске большой войны не просто в Иране, а на всем Ближнем Востоке, считает политолог.
"Снять доктрину об уничтожении Израиля Иран может? Не потому, что Израиль вдруг стал замечательной страной, не агрессором и так далее. Но ты находишься в полутора тысячах километров от Израиля, я имею в виду Тегеран, его руководство. Вы в сложнейшем положении, угроза войны назревает, а у вас внешнеполитическая доктрина – уничтожение Израиля. На какие-то уступки надо идти, как-то договариваться. Но они не идут на это из идеологических соображений", – прокомментировал эксперт.
Светов делает вывод, что США все-таки решатся ударить по Ирану после того, как все у них получилось после удара и спецоперации в Венесуэле.
"Какова реакция в Венесуэле на это? Мы с вами видим массовые демонстрации, митинги протеста, формирование народного ополчения? Ничего этого нет. И это очень стимулирует Трампа. В Иране есть протесты, значительная часть, недовольна. Плюс Иран – страна, в которой много национальностей, и у этих национальностей к правящей правящему народу, персам, отношение сдержанное. И у Трампа соблазн. Это очень страшная вещь", – сказал Светов.
По его мнению, американцы надеются на то, что после их удара по Ирану страна взорвется, а что потом будет, какая ней будет власть и повторится ли в этой исламской республике ситуация с Ираком или с Ливией – это их не волнует.
"Они об этом сейчас просто не думают... И, как пессимист, я скажу, на Ближнем Востоке (конфликт) никогда не закончится", – резюмировал он.
Ранее профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что президент США Дональд Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота.
Также он предположил, что называемый "дух Анкориджа стал удобной ширмой, прикрываясь которой, США осуществляют агрессию в отношении партнеров России, в том числе Ирана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп заявил о готовности атаковать Иран
"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться
Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияЮрий СветовПолитикаИранБлижний ВостокСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
10:35Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
10:26В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
10:17Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
10:06Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
09:55Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
09:49Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
09:43Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
09:34При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
09:13"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
08:47Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз
08:21Самое русское: в Севастополе впервые покажут работы мастеров Палеха
08:08Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
07:46Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников
07:17Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
06:58Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
06:39О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным
06:14Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
06:03Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния