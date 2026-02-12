https://crimea.ria.ru/20260212/skolko-v-krymu-otremontiruyut-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-v-2026-godu-1153149425.html

Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году

12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 24 берегоукрепительных сооружения прибрежной полосы, которые пострадали во время "шторма века" в ноябре 2023 года. В текущем году работы проведут еще на семи объектах, их стоимость составит 1,5 миллиарда рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.Уже в марте-апреле на эти отремонтированные объекты будут выезжать представители профильного комитета Госсовета "для проверки, как они выдержали зиму 2025-2026", добавил парламентарий."Потому что штормы были большие – посмотрим. Годовая еще гарантия есть, поэтому если что, сможем предъявить претензии", – заметил Коваленко.По его словам, работы на определенных для капремонта объектах ведутся непрерывно, и в 2026 году запланировано отремонтировать еще семь на сумму порядка 1 млрд 500 млн рублей."Это Кичкине, Карасан, Утес, Дюльбер, то есть это Южный берег Крыма, Ялта и Алушта", – уточнил Коваленко.В 2027-м году на капремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму планируется потратить еще около 1 миллиарда 600 млн рублей из федерального бюджета, а в 2028-м еще полтора миллиарда, добавил он.Он подчеркнул, что капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений – работа не быстрая сама по себе: объекты достаточно сложные, к тому же нужны соответствующие силы, чтобы обеспечить весь комплекс необходимых работ."Берегоукрепительное сооружение – это ведь не только буны. Это и опорные стены, и набережная, и отсыпка пляжа – это целый комплекс, который вместе работает... И сумму сразу освоить не так-то легко. И нужны большие силы, отвлечения и так далее", –прокомментировал он.В процесс восстановления берегоукрепительных сооружений вовлечены также ученые, которые, в частности, "изучают направление волн и ветра и дают свои рекомендации, как правильно ставить волноломы, может, прямо в воде", подчеркнул Коваленко. Круглый стол с участием представителей от науки проводился в прошлом году, отметил он.Однако "такие работы достаточно дорогостоящие и не везде проводятся", заметил он."В основном работы ведутся: укрепление стен, отсыпка пляжа, ремонт БУСов (берегоукрепительные сооружения – ред.) и так далее", – уточнил глава комитета.Напомним, в мае 2025 года Крым с рабочим визитом посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, ознакомившись с ходом реконструкции берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма. После профильное министерство совместно с правительством РФ определили 49 объектов, на которых запланирован капитальный ремонт. Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. Летом 2025 года сообщалось, что в Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий

