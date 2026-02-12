Рейтинг@Mail.ru
Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260212/skolko-v-krymu-otremontiruyut-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-v-2026-godu-1153149425.html
Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году
Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году
В Крыму капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 24 берегоукрепительных сооружения прибрежной полосы, которые пострадали во время "шторма века" в... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T14:12
2026-02-12T14:12
радио "спутник в крыму"
берегоукрепительные сооружения
крым
новости крыма
валерий коваленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151719444_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d519b5606783992f4bfa00325e9cef0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 24 берегоукрепительных сооружения прибрежной полосы, которые пострадали во время "шторма века" в ноябре 2023 года. В текущем году работы проведут еще на семи объектах, их стоимость составит 1,5 миллиарда рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.Уже в марте-апреле на эти отремонтированные объекты будут выезжать представители профильного комитета Госсовета "для проверки, как они выдержали зиму 2025-2026", добавил парламентарий."Потому что штормы были большие – посмотрим. Годовая еще гарантия есть, поэтому если что, сможем предъявить претензии", – заметил Коваленко.По его словам, работы на определенных для капремонта объектах ведутся непрерывно, и в 2026 году запланировано отремонтировать еще семь на сумму порядка 1 млрд 500 млн рублей."Это Кичкине, Карасан, Утес, Дюльбер, то есть это Южный берег Крыма, Ялта и Алушта", – уточнил Коваленко.В 2027-м году на капремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму планируется потратить еще около 1 миллиарда 600 млн рублей из федерального бюджета, а в 2028-м еще полтора миллиарда, добавил он.Он подчеркнул, что капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений – работа не быстрая сама по себе: объекты достаточно сложные, к тому же нужны соответствующие силы, чтобы обеспечить весь комплекс необходимых работ."Берегоукрепительное сооружение – это ведь не только буны. Это и опорные стены, и набережная, и отсыпка пляжа – это целый комплекс, который вместе работает... И сумму сразу освоить не так-то легко. И нужны большие силы, отвлечения и так далее", –прокомментировал он.В процесс восстановления берегоукрепительных сооружений вовлечены также ученые, которые, в частности, "изучают направление волн и ветра и дают свои рекомендации, как правильно ставить волноломы, может, прямо в воде", подчеркнул Коваленко. Круглый стол с участием представителей от науки проводился в прошлом году, отметил он.Однако "такие работы достаточно дорогостоящие и не везде проводятся", заметил он."В основном работы ведутся: укрепление стен, отсыпка пляжа, ремонт БУСов (берегоукрепительные сооружения – ред.) и так далее", – уточнил глава комитета.Напомним, в мае 2025 года Крым с рабочим визитом посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, ознакомившись с ходом реконструкции берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма. После профильное министерство совместно с правительством РФ определили 49 объектов, на которых запланирован капитальный ремонт. Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. Летом 2025 года сообщалось, что в Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151719444_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e41c7e683ffab5b5d84d128d1a8c6ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
берегоукрепительные сооружения, крым, новости крыма, валерий коваленко
Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году

В Крыму после "шторма века" капитально отремонтировали 24 берегоукрепительных сооружения

14:12 12.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
Ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию 24 берегоукрепительных сооружения прибрежной полосы, которые пострадали во время "шторма века" в ноябре 2023 года. В текущем году работы проведут еще на семи объектах, их стоимость составит 1,5 миллиарда рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.
"В 2025 году сданы двадцать четыре объекта полностью, пляжи. Это Южный берег Крыма – Ялта, Алушта, Николаевка... Сумма большая достаточно освоена: 4 миллиарда 600 рублей", – рассказал Коваленко.
Уже в марте-апреле на эти отремонтированные объекты будут выезжать представители профильного комитета Госсовета "для проверки, как они выдержали зиму 2025-2026", добавил парламентарий.
"Потому что штормы были большие – посмотрим. Годовая еще гарантия есть, поэтому если что, сможем предъявить претензии", – заметил Коваленко.
По его словам, работы на определенных для капремонта объектах ведутся непрерывно, и в 2026 году запланировано отремонтировать еще семь на сумму порядка 1 млрд 500 млн рублей.
"Это Кичкине, Карасан, Утес, Дюльбер, то есть это Южный берег Крыма, Ялта и Алушта", – уточнил Коваленко.
В 2027-м году на капремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму планируется потратить еще около 1 миллиарда 600 млн рублей из федерального бюджета, а в 2028-м еще полтора миллиарда, добавил он.
"Пока финансирование предусмотрено до 2028-го года. А вообще до 2030-го года у нас в планах все отремонтировать... Порядка 49 объектов были определены комиссиями Минстроя совместно с нашими крымскими специалистами", – сказал Коваленко.
Он подчеркнул, что капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений – работа не быстрая сама по себе: объекты достаточно сложные, к тому же нужны соответствующие силы, чтобы обеспечить весь комплекс необходимых работ.
"Берегоукрепительное сооружение – это ведь не только буны. Это и опорные стены, и набережная, и отсыпка пляжа – это целый комплекс, который вместе работает... И сумму сразу освоить не так-то легко. И нужны большие силы, отвлечения и так далее", –прокомментировал он.
В процесс восстановления берегоукрепительных сооружений вовлечены также ученые, которые, в частности, "изучают направление волн и ветра и дают свои рекомендации, как правильно ставить волноломы, может, прямо в воде", подчеркнул Коваленко. Круглый стол с участием представителей от науки проводился в прошлом году, отметил он.
"И вот пример хороший – симеизский пляж. Там морские краны работали и прямо в воде ставили волноломы, а только потом насыпь делали и получался пляж", – поделился Коваленко.
Однако "такие работы достаточно дорогостоящие и не везде проводятся", заметил он.
"В основном работы ведутся: укрепление стен, отсыпка пляжа, ремонт БУСов (берегоукрепительные сооружения – ред.) и так далее", – уточнил глава комитета.
Напомним, в мае 2025 года Крым с рабочим визитом посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, ознакомившись с ходом реконструкции берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма. После профильное министерство совместно с правительством РФ определили 49 объектов, на которых запланирован капитальный ремонт.
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом
В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. Летом 2025 года сообщалось, что в Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
 
Радио "Спутник в Крыму"Берегоукрепительные сооруженияКрымНовости КрымаВалерий Коваленко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Красный таран: как корабли США были изгнаны из Черного моря
14:39Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра
14:29Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
14:12Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году
13:40В Крыму выявили нарушения организации питания в школах и детсадах
13:27Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ
13:12Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области
13:01Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК
12:57Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр
12:45На трассе Симферополь-Ялта введен реверс из-за ремонта моста
12:39СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
12:31На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству
12:26Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
12:21Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
12:15Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
12:06Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте
11:59МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
11:56Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми
11:44"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше
11:35В России изменят термин "среднее профессиональное образование"
Лента новостейМолния