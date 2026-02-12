https://crimea.ria.ru/20260212/shkolniki-strelyali-po-dvorniku-v-yalte-iz-igrushechnogo-pistoleta-1153170057.html
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее информации, инцидент произошел на выходных рядом с одной из школ.Личности "героев" вычислили быстро, уточнила глава города. Они попали на камеры ЕДДС. К установлению всех подробностей случившегося подключили департамент образования и молодежной политики. "Сегодня инцидент разбирали на встрече с участием пострадавшей, ее обидчиков, родителей, руководителя "Зеленстроя", руководства школы, представителей ЕДДС и правоохранителей. Оба школьника признали вину, принесли извинения. Но отвечать за мерзкий поступок придется", – добавила Янина Павленко.
ялта, янина павленко, происшествия, новости крыма, крым
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
В Ялте школьники стреляли из игрушечного пистолета по сотруднице "Зеленстроя"
20:35 12.02.2026 (обновлено: 20:54 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
По ее информации, инцидент произошел на выходных рядом с одной из школ.
"Стреляли пластмассовыми шариками. И даже после замечания продолжили – целились в лицо, попали по губе. К счастью, наш сотрудник серьезных травм не получила, но заявление в полицию написано", – сказано в сообщении.
Личности "героев" вычислили быстро, уточнила глава города. Они попали на камеры ЕДДС. К установлению всех подробностей случившегося подключили департамент образования и молодежной политики.
"Сегодня инцидент разбирали на встрече с участием пострадавшей, ее обидчиков, родителей, руководителя "Зеленстроя", руководства школы, представителей ЕДДС и правоохранителей. Оба школьника признали вину, принесли извинения. Но отвечать за мерзкий поступок придется", – добавила Янина Павленко.
