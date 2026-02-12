https://crimea.ria.ru/20260212/shkolniki-strelyali-po-dvorniku-v-yalte-iz-igrushechnogo-pistoleta-1153170057.html

Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета

Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета

В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T20:35

2026-02-12T20:35

2026-02-12T20:54

ялта

янина павленко

происшествия

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111405/55/1114055589_0:106:3032:1812_1920x0_80_0_0_7a477170e47442865f4701efe6bd9993.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее информации, инцидент произошел на выходных рядом с одной из школ.Личности "героев" вычислили быстро, уточнила глава города. Они попали на камеры ЕДДС. К установлению всех подробностей случившегося подключили департамент образования и молодежной политики. "Сегодня инцидент разбирали на встрече с участием пострадавшей, ее обидчиков, родителей, руководителя "Зеленстроя", руководства школы, представителей ЕДДС и правоохранителей. Оба школьника признали вину, принесли извинения. Но отвечать за мерзкий поступок придется", – добавила Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжаПуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котламВ Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, происшествия, новости крыма, крым