Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее информации, инцидент произошел на выходных рядом с одной из школ.Личности "героев" вычислили быстро, уточнила глава города. Они попали на камеры ЕДДС. К установлению всех подробностей случившегося подключили департамент образования и молодежной политики. "Сегодня инцидент разбирали на встрече с участием пострадавшей, ее обидчиков, родителей, руководителя "Зеленстроя", руководства школы, представителей ЕДДС и правоохранителей. Оба школьника признали вину, принесли извинения. Но отвечать за мерзкий поступок придется", – добавила Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжаПуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котламВ Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
ялта, янина павленко, происшествия, новости крыма, крым
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета

В Ялте школьники стреляли из игрушечного пистолета по сотруднице "Зеленстроя"

20:35 12.02.2026 (обновлено: 20:54 12.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПистолет. Архивное фото
Пистолет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Ялте двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
По ее информации, инцидент произошел на выходных рядом с одной из школ.

"Стреляли пластмассовыми шариками. И даже после замечания продолжили – целились в лицо, попали по губе. К счастью, наш сотрудник серьезных травм не получила, но заявление в полицию написано", – сказано в сообщении.

Личности "героев" вычислили быстро, уточнила глава города. Они попали на камеры ЕДДС. К установлению всех подробностей случившегося подключили департамент образования и молодежной политики.
"Сегодня инцидент разбирали на встрече с участием пострадавшей, ее обидчиков, родителей, руководителя "Зеленстроя", руководства школы, представителей ЕДДС и правоохранителей. Оба школьника признали вину, принесли извинения. Но отвечать за мерзкий поступок придется", – добавила Янина Павленко.
