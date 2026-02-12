https://crimea.ria.ru/20260212/severo-krymskiy-kanal-gotov-k-postupleniyu-vody-iz-dnepra-1153149958.html

Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра

Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра

Сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из реки Днепр. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T14:39

2026-02-12T14:39

2026-02-12T14:39

северо-крымский канал

крым

вода

вода в крыму

новости крыма

роман захаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334277_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b28ba79763207cd138d690ee581f68bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из реки Днепр. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.Он пояснил, что по реке Биюк-Карасу вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ поступает до перепускного клапана у села Новоивановка в Нижнегорском районе. Затем движется по руслу Северо-Крымского канала до насосных станций перекачки, после которых поступает потребителям Восточного Крыма.Однако состояние всех объектов гидротехнического сооружения поддерживается в эксплуатационной готовности. Выполняются все необходимые работы по ремонту и поддержанию рабочего состояния.Захаров напомнил, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям – в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.Также сообщалось, что аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько хватит запасов питьевой воды в КрымуЧему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском каналеКатастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС

https://crimea.ria.ru/20250425/ukraina-i-nato-pytayutsya-ispolzovat-protiv-rossii-klimaticheskiy-krizis-1145945114.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-крымский канал, крым, вода, вода в крыму, новости крыма, роман захаров