Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из реки Днепр. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.Он пояснил, что по реке Биюк-Карасу вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ поступает до перепускного клапана у села Новоивановка в Нижнегорском районе. Затем движется по руслу Северо-Крымского канала до насосных станций перекачки, после которых поступает потребителям Восточного Крыма.Однако состояние всех объектов гидротехнического сооружения поддерживается в эксплуатационной готовности. Выполняются все необходимые работы по ремонту и поддержанию рабочего состояния.Захаров напомнил, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям – в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.Также сообщалось, что аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько хватит запасов питьевой воды в КрымуЧему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском каналеКатастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
Северо-Крымский канал находится в полной эксплуатационной готовности
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из реки Днепр. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.
"После перекрытия поступления воды в Крым по Северо-Крымскому каналу был период, который характеризовался состоянием временной консервации части сооружений. Однако 147,7 км с 2014 года по сегодняшний день круглогодично эксплуатируются", - отметил Захаров.
Он пояснил, что по реке Биюк-Карасу вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ поступает до перепускного клапана у села Новоивановка в Нижнегорском районе. Затем движется по руслу Северо-Крымского канала до насосных станций перекачки, после которых поступает потребителям Восточного Крыма.
"Говорить, что Северо-Крымский канал не эксплуатируется не верно. Не эксплуатируются участки только в северных районах полуострова. Вода ранее заходила в Кресноперекопский и Джанкойский районы. То есть, до первой насосной станции вблизи села Победное, сейчас нет поступления воды", - сказал зампредседателя госкомитета.
Однако состояние всех объектов гидротехнического сооружения поддерживается в эксплуатационной готовности. Выполняются все необходимые работы по ремонту и поддержанию рабочего состояния.
Захаров напомнил, что в 2022 году подачу воды в русла Северо-Крымского канала возобновили. В кратчайшие сроки было обеспечено поступление и распределение воды по всем потребителям – в питьевые водохранилища Восточного Крыма, а также на орошение. После техногенной катастрофы в июне 2023-го, когда Каховское водохранилище прекратило
существование, республика снова перешла в режим имеющихся ресурсов.
"Но это не означает, что канал не будет эксплуатироваться в полном объеме. После успешного завершения СВО вода из реки Днепр вновь начнет поступать в канал. Мы готовы к приему этой воды", - резюмировал Роман Захаров.
Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк отмечал
, что наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.
Также сообщалось, что аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились
грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода.
Водная блокада Крыма
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС
, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.
