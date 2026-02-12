"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше

https://crimea.ria.ru/20260212/sber-krymchane-stali-oplachivat-tovary-ulybkoy-v-10-raz-bolshe--1153144005.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма и Севастополя воспользовались возможностью безналичной оплаты "улыбкой" около 500 тысяч раз за 2025 год, это в десять раз больше, чем за 2024 год, сообщает пресс-служба "Сбера".Аналитики отмечают, что в 2024 году количество транзакций имело стабильный ежемесячный рост, что обусловлено постепенным увеличением количества терминалов эквайринга такого типа и расширением географии их установки. При этом резкий всплеск активности пришелся на декабрь – в этом месяце крымчане и севастопольцы оплатили свои предновогодние покупки по биометрии 15 тысяч раз.В 2025 году на полуострове стали пользоваться таким способом оплаты значительно чаще – уже в первом квартале количество оплат по биометрии в регионе составило 55 тысяч, превысив результат за весь 2024 год. Самым активным стал август – в этом месяце жители полуострова и туристы оплатили по биометрии 69 тысяч покупок. На второй строчке расположился июль – в разгар лета "улыбкой" товары и услуги оплачивали 65 тысяч раз. Топ-3 по активности замыкает декабрь – 53 тысячи оплат. В среднем же за 12 месяцев 2025 года жители и гости полуострова проводили по биометрии около 40 тысяч транзакций в месяц.На протяжении 2024-2025 годов лидерами по использованию услугой были Севастополь, Симферополь и Ялта, отмечают в банке. Активно пользуются биометрией в Евпатории, Феодосии, Алуште и Керчи, а также жители Симферопольского и Ленинского района. Чаще всего таким способом оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах электроники, гостиницах, салонах красоты и медицинских учреждениях.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма и Севастополя воспользовались возможностью безналичной оплаты "улыбкой" около 500 тысяч раз за 2025 год, это в десять раз больше, чем за 2024 год, сообщает пресс-служба "Сбера".
Аналитики отмечают, что в 2024 году количество транзакций имело стабильный ежемесячный рост, что обусловлено постепенным увеличением количества терминалов эквайринга такого типа и расширением географии их установки. При этом резкий всплеск активности пришелся на декабрь – в этом месяце крымчане и севастопольцы оплатили свои предновогодние покупки по биометрии 15 тысяч раз.
В 2025 году на полуострове стали пользоваться таким способом оплаты значительно чаще – уже в первом квартале количество оплат по биометрии в регионе составило 55 тысяч, превысив результат за весь 2024 год. Самым активным стал август – в этом месяце жители полуострова и туристы оплатили по биометрии 69 тысяч покупок. На второй строчке расположился июль – в разгар лета "улыбкой" товары и услуги оплачивали 65 тысяч раз. Топ-3 по активности замыкает декабрь – 53 тысячи оплат. В среднем же за 12 месяцев 2025 года жители и гости полуострова проводили по биометрии около 40 тысяч транзакций в месяц.
"В Крыму и Севастополе повсеместно появляются терминалы, с помощью которых можно оплачивать товары и услуги как удобно – от "улыбки" до умных часов. На сегодняшний день на полуострове работает уже 15 тысяч таких устройств, а это больше 65% от общего количества установленных в регионе терминалов эквайринга “Сбера”. Отмечу, что крымский полуостров входит в топ-5 регионов юга России как по количеству терминалов с биометрией, так и по количеству транзакций улыбкой", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.
На протяжении 2024-2025 годов лидерами по использованию услугой были Севастополь, Симферополь и Ялта, отмечают в банке. Активно пользуются биометрией в Евпатории, Феодосии, Алуште и Керчи, а также жители Симферопольского и Ленинского района. Чаще всего таким способом оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах электроники, гостиницах, салонах красоты и медицинских учреждениях.
