https://crimea.ria.ru/20260212/sber-krymchane-stali-oplachivat-tovary-ulybkoy-v-10-raz-bolshe--1153144005.html

"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше

"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше - РИА Новости Крым, 12.02.2026

"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше

Жители и гости Крыма и Севастополя воспользовались возможностью безналичной оплаты "улыбкой" около 500 тысяч раз за 2025 год, это в десять раз больше, чем за... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T11:44

2026-02-12T11:44

2026-02-12T11:44

сбер

банк

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153143764_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_d19e3e32e3c4fcb435fc1d1d2b4b8eb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма и Севастополя воспользовались возможностью безналичной оплаты "улыбкой" около 500 тысяч раз за 2025 год, это в десять раз больше, чем за 2024 год, сообщает пресс-служба "Сбера".Аналитики отмечают, что в 2024 году количество транзакций имело стабильный ежемесячный рост, что обусловлено постепенным увеличением количества терминалов эквайринга такого типа и расширением географии их установки. При этом резкий всплеск активности пришелся на декабрь – в этом месяце крымчане и севастопольцы оплатили свои предновогодние покупки по биометрии 15 тысяч раз.В 2025 году на полуострове стали пользоваться таким способом оплаты значительно чаще – уже в первом квартале количество оплат по биометрии в регионе составило 55 тысяч, превысив результат за весь 2024 год. Самым активным стал август – в этом месяце жители полуострова и туристы оплатили по биометрии 69 тысяч покупок. На второй строчке расположился июль – в разгар лета "улыбкой" товары и услуги оплачивали 65 тысяч раз. Топ-3 по активности замыкает декабрь – 53 тысячи оплат. В среднем же за 12 месяцев 2025 года жители и гости полуострова проводили по биометрии около 40 тысяч транзакций в месяц.На протяжении 2024-2025 годов лидерами по использованию услугой были Севастополь, Симферополь и Ялта, отмечают в банке. Активно пользуются биометрией в Евпатории, Феодосии, Алуште и Керчи, а также жители Симферопольского и Ленинского района. Чаще всего таким способом оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах электроники, гостиницах, салонах красоты и медицинских учреждениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, банк, новости, крым