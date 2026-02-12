Самый засушливый регион Крыма обеспечен водой

Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с водообеспечением самого засушливого региона Крыма – городского округа Алушта – стабилизировалась. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Ситуация с водообеспечением самого засушливого региона Крыма – городского округа Алушта – стабилизировалась. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.Помимо Алушты, один из регионов, традиционно испытывающих проблемы с накоплением влаги, это Восточный Крым. По словам Захарова, поступление воды в Восточный Крым началось с начала года. Поскольку резерв в Белогорском водохранилище был достаточным, 13 января начался технологический сброс с водоема до русла Северо-крымского канала, а затем подача воды в наливные водохранилища региона. Это позволило обеспечить потребителей данного района полуострова девятью миллионами кубометров воды.Всего за 2025 год потребителям подано 45,7 млн кубометров воды. В самый засушливый период прошлого года 500 тысяч жителей Восточного Крыма были обеспечены водой, добавил Роман Захаров.Ранее сообщалось, что обильные осадки частично наполнили Изобильненское водохранилище для снабжения Алушты в Крыму, что позволило отменить графики подачи воды.Недостаточные притоки в Изобильненское, основное водохранилище для снабжения Алушты потребовали введения графиков подачи воды в Алуште с декабря прошлого года. Воду подавали с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера. В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в водохранилище.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, алушта, водохранилища крыма, водохранилище, вода, вода в крыму, новости крыма, роман захаров
22:08 12.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Ситуация с водообеспечением самого засушливого региона Крыма – городского округа Алушта – стабилизировалась. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.

"На сегодняшний день пополнение Изобильненского водохранилища достаточно хорошее и ситуация с водообеспечением округа Алушта стабилизировалась. Водохранилище накопило воды на 156 суток", – рассказал Захаров.

Помимо Алушты, один из регионов, традиционно испытывающих проблемы с накоплением влаги, это Восточный Крым. По словам Захарова, поступление воды в Восточный Крым началось с начала года. Поскольку резерв в Белогорском водохранилище был достаточным, 13 января начался технологический сброс с водоема до русла Северо-крымского канала, а затем подача воды в наливные водохранилища региона. Это позволило обеспечить потребителей данного района полуострова девятью миллионами кубометров воды.
Всего за 2025 год потребителям подано 45,7 млн кубометров воды. В самый засушливый период прошлого года 500 тысяч жителей Восточного Крыма были обеспечены водой, добавил Роман Захаров.
Ранее сообщалось, что обильные осадки частично наполнили Изобильненское водохранилище для снабжения Алушты в Крыму, что позволило отменить графики подачи воды.
Недостаточные притоки в Изобильненское, основное водохранилище для снабжения Алушты потребовали введения графиков подачи воды в Алуште с декабря прошлого года. Воду подавали с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера. В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в водохранилище.
