Самое русское: в Севастополе впервые покажут работы мастеров Палеха

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российская галерея искусств перед открытием музейно-выставочного центра в новом здании представит на временной локации заключительную экспозицию, где впервые в Севастополе покажет уникальные панно мастеров Палеха. Чем намерены удивлять и почему темой выбрана русская сказка, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Основу экспозиции составят необычные для этого вида искусства масштабные лаковые панно, выполненные известными мастерами Палеха специально для Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Там есть целый Палехский зал, где они находятся постоянно. А теперь вот приехали в Крым.В ярких темперных красках на черном фоне – сюжеты русских народных сказок, детских рассказов и пьес советских писателей и популярных постановок театра по произведениям зарубежных авторов о волшебстве, любви и дружбе.Необычный для Севастополя выставочный проект назвали "Просто сказка!", но, разумеется, все не просто. А тот факт, что Российская галерея искусств переживает сейчас по-настоящему сказочный период, хоть и повлиял на выбор темы и идеи, но это не главное – важен стиль и смыслы, рассказала ученый секретарь РГИ Виктория Данилюк.То есть о том, как по-разному подходят к раскрытию этой темы народные художники и профессиональные живописцы, поскольку палехские мастера точно так же соединяли в себе эти два начала", добавила она.Во временном выставочном зале РГИ за годы с ее официального открытия прошло 24 выставки, каждая из которых отражала главные направления работы. Начинали с картин русского художника Василия Верещагина, и его однофамильцев из Перми братьев Верещагиных, а закончить намеревались знойным проектом "Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература XX века".Но в процессе выяснилось, что нужно что-то еще, что обозначило бы переход РГИ из одного состояния в другое – устойчивое, свое, родное. Так родилась идея сделать выставку с исконно русскими корнями, поделился директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.По его словам, в коллекции РГИ сейчас есть всего две палехские шкатулки второй половины XX века, и они также будут представлены на выставке."И сейчас очень активно ведутся переговоры с крупным коллекционером, который собирается нам несколько масштабных полотен одного из ведущих палехских художников 1980-х передать в коллекцию. Они должны поступить в наше собрание к концу этого года или к началу следующего. И в ожидании этой передачи мы в том числе организовали такую палехскую выставку", – рассказал Зотов.Палехские мотивы на выставке РГИ – это 12 грандиозных живописных панно, тринадцатое станет своеобразным лаковым этикетажем: на нем будут пояснения об авторах, работы которых представлены.Также в экспозицию войдут три холста из коллекции Российской галереи искусств, авторства театрального художника Вадима Кулакова – о семейных ценностях и театре, "поскольку все основные палехские работы здесь будут именно театральные", уточнили в РГИ.История Палеха уходит в древность. Согласно преданию, поселок основали монахи-иконописцы, бежавшие из Владимира и Суздаля после того, как их разгромило татаро-монгольское войско. В XVI–XVII веках старинный иконописный промысел здесь расцвел. Палехские иконы славились тонкостью письма и своими темперными красками с применением золота. В XVIII веке искусство палехских иконописцев приобрело самобытный стиль, названный потом "палехскими письмами". После революции 1917 года промысел прекратил существование, а местным иконописцам стали искать другие пути применения таланту, опыту и знаниям, доставшимся от предков. Так сформировался новый стиль – миниатюрное письмо, получивший мировую известность благодаря, в частности, шкатулкам и украшениям, расписанным яркими красками на черном фоне.Строительство здания Российской галереи искусств на мысе Хрустальный в Севастополе завершили в декабре.Как рассказал РИА Новости Крым директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов, благодаря этому 2026 год для Севастополя станет годом открытий и настоящих чудес в культурной жизни города.Тогда он рассказал, что в новое здание в центре города после нескольких лет работы на временной площадке Российская галерея искусств начнет перевозить фонды после новогодних праздников.Ранее Зотов сообщал, что первая выставка в новом здании РГ пройдет в мае 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств Картина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе

