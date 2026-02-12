Рейтинг@Mail.ru
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/rotondu-v-alushte-obnovyat-k-mayskim-prazdnikam-1153140552.html
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
Ротонду на набережной Алушты обновят к майским праздникам. Об этом сообщила мер города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T09:49
2026-02-12T09:49
алушта
галина огнева
городская среда
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/83/1118358375_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d7a85c90c324e5517425dbe2befa297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Ротонду на набережной Алушты обновят к майским праздникам. Об этом сообщила мер города Галина Огнева.Мэр добавила, что ротонда - это символ Алушты, ее визитная карточка. И после многих лет борьбы со штормами ротонду ждет обновление.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ученики знаменитого мозаичиста Александра Корноухова, академика Российской академии художеств и лауреата международной премии по мозаике, украшают новый небольшой храм святых Инны, Пинны и Риммы в Алуште. Это первый храм в Крыму, архитектуру которого дополнят мозаики работы мастера такого высокого международного уровня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/83/1118358375_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34211e2ca4e3c96c863a1867225a1ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, галина огнева, городская среда, новости крыма, крым
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам

"Визитную карточку" Алушты отремонтируют к майским праздникам

09:49 12.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Ротонду на набережной Алушты обновят к майским праздникам. Об этом сообщила мер города Галина Огнева.

"С радостью сообщаю: началась подготовка к ремонту! Работы начнутся в скором времени и должны быть закончены к майским праздникам", - написала Огнева в своем Telegram-канале.

Мэр добавила, что ротонда - это символ Алушты, ее визитная карточка. И после многих лет борьбы со штормами ротонду ждет обновление.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ученики знаменитого мозаичиста Александра Корноухова, академика Российской академии художеств и лауреата международной премии по мозаике, украшают новый небольшой храм святых Инны, Пинны и Риммы в Алуште. Это первый храм в Крыму, архитектуру которого дополнят мозаики работы мастера такого высокого международного уровня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
 
АлуштаГалина ОгневаГородская средаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
10:35Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
10:26В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
10:17Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
10:06Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
09:55Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
09:49Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
09:43Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
09:34При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
09:13"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
08:47Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз
08:21Самое русское: в Севастополе впервые покажут работы мастеров Палеха
08:08Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
07:46Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников
07:17Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
06:58Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
06:39О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным
06:14Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
06:03Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния