https://crimea.ria.ru/20260212/rotondu-v-alushte-obnovyat-k-mayskim-prazdnikam-1153140552.html
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
Ротонду на набережной Алушты обновят к майским праздникам. Об этом сообщила мер города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T09:49
2026-02-12T09:49
2026-02-12T09:49
алушта
галина огнева
городская среда
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/83/1118358375_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d7a85c90c324e5517425dbe2befa297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Ротонду на набережной Алушты обновят к майским праздникам. Об этом сообщила мер города Галина Огнева.Мэр добавила, что ротонда - это символ Алушты, ее визитная карточка. И после многих лет борьбы со штормами ротонду ждет обновление.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ученики знаменитого мозаичиста Александра Корноухова, академика Российской академии художеств и лауреата международной премии по мозаике, украшают новый небольшой храм святых Инны, Пинны и Риммы в Алуште. Это первый храм в Крыму, архитектуру которого дополнят мозаики работы мастера такого высокого международного уровня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/83/1118358375_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34211e2ca4e3c96c863a1867225a1ded.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, галина огнева, городская среда, новости крыма, крым
Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
"Визитную карточку" Алушты отремонтируют к майским праздникам