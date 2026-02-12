Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260212/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153173050.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T23:32
2026-02-12T23:35
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

23:32 12.02.2026 (обновлено: 23:35 12.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
Лента новостейМолния