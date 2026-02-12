Рейтинг@Mail.ru
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя
Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор Севастополя на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Культурные и традиционные ценности"Комиссия по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям займется подготовкой к заседанию Госсовета, посвященному сохранению историко-культурного наследия России", – написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее была выработана понятийная база, призванная стать общегосударственной. "Кроме того, сейчас в городе занимаются выработкой инструментов, чтобы ключевые ценности России были в наших фильмах, в наших учебниках, в общении с нашими детьми в детских садах – словом, чтобы они стали действительно главными в культуре и социальной сфере", - написал он.Развитие инфраструктурыТакже Развожаев уточнил, что на этот год городу-герою выделили более 19 миллиардов рублей для реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Эти средства пойдут на строительство КОС "Южные" и яхтенной марины в Балаклаве, работы на Историческом бульваре, строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки, дорогу от Камышовой в Казачью бухту и тоннель на Пожарова.Теплоснабжение городаЧтобы обеспечить качественное теплоснабжение домов, в городе строят 11 котельных в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, напомнил губернатор Севастополя.Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии. Все новые котельные будут запущены к следующему отопительному сезону, поделился планами Михаил Развожаев.
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя

Развожаев на встрече с Матвиенко обсудил планы развития Севастополя

20:21 12.02.2026 (обновлено: 20:36 12.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВалентина Матвиенко и Михаил Развожаев
Валентина Матвиенко и Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор Севастополя на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Культурные и традиционные ценности

"Комиссия по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям займется подготовкой к заседанию Госсовета, посвященному сохранению историко-культурного наследия России", – написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее была выработана понятийная база, призванная стать общегосударственной.
"Кроме того, сейчас в городе занимаются выработкой инструментов, чтобы ключевые ценности России были в наших фильмах, в наших учебниках, в общении с нашими детьми в детских садах – словом, чтобы они стали действительно главными в культуре и социальной сфере", - написал он.

Развитие инфраструктуры

Также Развожаев уточнил, что на этот год городу-герою выделили более 19 миллиардов рублей для реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Эти средства пойдут на строительство КОС "Южные" и яхтенной марины в Балаклаве, работы на Историческом бульваре, строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки, дорогу от Камышовой в Казачью бухту и тоннель на Пожарова.

Теплоснабжение города

Чтобы обеспечить качественное теплоснабжение домов, в городе строят 11 котельных в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, напомнил губернатор Севастополя.

"Пять котельных мы построили, остальные достроим в этом году. Блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме, без присутствия оператора", – подчеркнул Развожаев.

Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии. Все новые котельные будут запущены к следующему отопительному сезону, поделился планами Михаил Развожаев.
