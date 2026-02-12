https://crimea.ria.ru/20260212/razvozhaev-ozvuchil-matvienko-plany-po-razvitiyu-sevastopolya-1153169562.html
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя
Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T20:21
2026-02-12T20:21
2026-02-12T20:36
крым
михаил развожаев
валентина матвиенко
новости севастополя
севастополь
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153169403_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c61356e6ab894c46747ff99b654fb76f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор Севастополя на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Культурные и традиционные ценности"Комиссия по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям займется подготовкой к заседанию Госсовета, посвященному сохранению историко-культурного наследия России", – написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее была выработана понятийная база, призванная стать общегосударственной. "Кроме того, сейчас в городе занимаются выработкой инструментов, чтобы ключевые ценности России были в наших фильмах, в наших учебниках, в общении с нашими детьми в детских садах – словом, чтобы они стали действительно главными в культуре и социальной сфере", - написал он.Развитие инфраструктурыТакже Развожаев уточнил, что на этот год городу-герою выделили более 19 миллиардов рублей для реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Эти средства пойдут на строительство КОС "Южные" и яхтенной марины в Балаклаве, работы на Историческом бульваре, строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки, дорогу от Камышовой в Казачью бухту и тоннель на Пожарова.Теплоснабжение городаЧтобы обеспечить качественное теплоснабжение домов, в городе строят 11 котельных в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, напомнил губернатор Севастополя.Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии. Все новые котельные будут запущены к следующему отопительному сезону, поделился планами Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершатКрым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153169403_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_3dd5e160bcc66c76f376211059218120.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, михаил развожаев, валентина матвиенко, новости севастополя, севастополь, совет федерации
Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя
Развожаев на встрече с Матвиенко обсудил планы развития Севастополя
20:21 12.02.2026 (обновлено: 20:36 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор Севастополя на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Культурные и традиционные ценности
"Комиссия по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям займется подготовкой к заседанию Госсовета, посвященному сохранению историко-культурного наследия России", – написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее была выработана понятийная база, призванная стать общегосударственной.
"Кроме того, сейчас в городе занимаются выработкой инструментов, чтобы ключевые ценности России были в наших фильмах, в наших учебниках, в общении с нашими детьми в детских садах – словом, чтобы они стали действительно главными в культуре и социальной сфере", - написал он.
Развитие инфраструктуры
Также Развожаев уточнил, что на этот год городу-герою выделили более 19 миллиардов рублей для реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Эти средства пойдут на строительство КОС "Южные" и яхтенной марины в Балаклаве, работы на Историческом бульваре, строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки, дорогу от Камышовой в Казачью бухту и тоннель на Пожарова.
Теплоснабжение города
Чтобы обеспечить качественное теплоснабжение домов, в городе строят 11 котельных в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, напомнил губернатор Севастополя.
"Пять котельных мы построили, остальные достроим в этом году. Блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме, без присутствия оператора", – подчеркнул Развожаев.
Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии. Все новые котельные будут запущены к следующему отопительному сезону, поделился планами Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: