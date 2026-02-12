https://crimea.ria.ru/20260212/razvozhaev-ozvuchil-matvienko-plany-po-razvitiyu-sevastopolya-1153169562.html

Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя

Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя

Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор...

2026-02-12T20:21

2026-02-12T20:21

2026-02-12T20:36

крым

михаил развожаев

валентина матвиенко

новости севастополя

севастополь

совет федерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Городское теплоснабжение, социально-экономическое развитие, сохранения историко-культурного наследия страны – эти и другие важные вопросы обсудил губернатор Севастополя на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Культурные и традиционные ценности"Комиссия по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям займется подготовкой к заседанию Госсовета, посвященному сохранению историко-культурного наследия России", – написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее была выработана понятийная база, призванная стать общегосударственной. "Кроме того, сейчас в городе занимаются выработкой инструментов, чтобы ключевые ценности России были в наших фильмах, в наших учебниках, в общении с нашими детьми в детских садах – словом, чтобы они стали действительно главными в культуре и социальной сфере", - написал он.Развитие инфраструктурыТакже Развожаев уточнил, что на этот год городу-герою выделили более 19 миллиардов рублей для реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Эти средства пойдут на строительство КОС "Южные" и яхтенной марины в Балаклаве, работы на Историческом бульваре, строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки, дорогу от Камышовой в Казачью бухту и тоннель на Пожарова.Теплоснабжение городаЧтобы обеспечить качественное теплоснабжение домов, в городе строят 11 котельных в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, напомнил губернатор Севастополя.Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии. Все новые котельные будут запущены к следующему отопительному сезону, поделился планами Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершатКрым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%

крым

севастополь

