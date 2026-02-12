https://crimea.ria.ru/20260212/raketnyy-udar-po-volgogradskoy-oblasti-iz-za-pozhara-obyavlena-evakuatsiya-1153138604.html

Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация

Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Он отметил, что пострадавших среди жителей и повреждений гражданских объектов нет.По данным губернатора, людей на автобусах будут доставлять в пункты временного размещения в Городищенский район.На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны, добавил Бочаров.Накануне при ударе украинских дронов по Волгоградской области были зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада "Ягодка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

