Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
При ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T06:03
2026-02-12T06:03
2026-02-12T06:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Он отметил, что пострадавших среди жителей и повреждений гражданских объектов нет.По данным губернатора, людей на автобусах будут доставлять в пункты временного размещения в Городищенский район.На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны, добавил Бочаров.Накануне при ударе украинских дронов по Волгоградской области были зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада "Ягодка".
06:03 12.02.2026 (обновлено: 06:10 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Он отметил, что пострадавших среди жителей и повреждений гражданских объектов нет.
"Сегодня ночью подразделения ПВО отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, людей на автобусах будут доставлять в пункты временного размещения в Городищенский район.
На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны, добавил Бочаров.
Накануне при ударе украинских дронов по Волгоградской области были зафиксированы повреждения
квартиры в жилом доме и пожар на территории завода на юге Волгограда. Кроме того, один БПЛА упал на территорию детского сада "Ягодка".
