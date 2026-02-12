https://crimea.ria.ru/20260212/prigraniche-ssha-stanet-zonoy-permanentnykh-boevykh-deystviy--prognoz-1153139533.html

Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз

Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз

Приграничье США на юге рискует превратиться в зону перманентных боевых действий в борьбе с мексиканскими картелями – дроновые войны уже начались, и обстановка... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T08:47

2026-02-12T08:47

2026-02-12T08:47

сша

мексика

малек дудаков

новости

мнения

политика

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_3ee9d8394d9a00352264f7d5e7e7579d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Приграничье США на юге рискует превратиться в зону перманентных боевых действий в борьбе с мексиканскими картелями – дроновые войны уже начались, и обстановка становится все напряженнее в условиях нехватки у американцев средств защиты. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя недавний инцидент в Техасе.Накануне издание Financial Times сообщило, что США предприняли военные меры в отношении дронов "мексиканских картелей", которые, как утверждает Вашингтон, пересекли воздушное пространство страны в штате Техас, в районе Эль-Пасо. В администрации заявили, что Пентагон приступил к их нейтрализации. Минобороны США и федеральное управление гражданской авиации заявили об отсутствии угроз для гражданских судов. Деталей источники информации не раскрывали.По мнению Дудакова, эта "неразбериха в Эль-Пасо 11 февраля войдет в историю США как день начала приграничных дроновых войн с картелями"."Пентагон в беспрецедентном режиме закрыл работу аэропорта на десять дней после появления подозрительных объектов в воздухе. Кроме дронов среди них еще оказались и некие шары. Причем авиадиспетчеры в Эль-Пасо были предупреждены всего лишь за 10 минут до закрытия воздушного пространства. Им пришлось перенаправлять уже идущие на посадку самолеты", – написал он в своем Telegram-канале.В Эль-Пасо на этот раз обошлось без жертв – счастливая случайность, отмечает политолог. Но федералы уже признали, что число случаев приближения беспилотников к южной границе США в год превысило 60 тысяч, а бороться с ними сложно, так как средств радиоэлектронной борьбы не хватает, отмечает эксперт.Ситуация в американском приграничье остается стабильно напряженной, и теперь к операциям активно привлекают военных, добавил он."Там размещены войсковые части, в частности, 101-я воздушно-штурмовая дивизия армии США, которую направили на границу с Мексикой из Румынии. Военных заставляют установить буферную зону для борьбы с картелями", – отметил Дудаков.В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что своим указом направляет войска на границу с Мексикой и вводит там режим чрезвычайной ситуации, чтобы остановить поток нелегальной миграции, и пообещал признать наркокартели террористическими организациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" СШАТрамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраляВ США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине

сша

мексика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мексика, малек дудаков, новости, мнения, политика, внешняя политика