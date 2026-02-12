https://crimea.ria.ru/20260212/pri-strelbe-v-tekhnikume-anapy-ranen-podrostok---sk-raskryl-podrobnosti--1153140315.html
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности - РИА Новости Крым, 12.02.2026
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне ЧП.
В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник и два человека получили ранения, сообщалось ранее. Злоумышленника задержали.
"Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 55-летний мужчина скончался от полученного ранения", - сообщили в среду в СК.
Как выяснилось, подозреваемому 17 лет. Он уже допрошен следователями. Уголовное дело в отношении него открыто по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о хищении оружия.
Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины преступления, назначен ряд экспертиз.
По информации мэра города Светланы Масловой, погибший охранник действовал по инструкции: увидев вооруженного человека, блокировал вход, но преступник выстрелил в него через дверь, пробив бронежилет.
"Несмотря на тяжелое ранение, охранник сумел добраться до тревожной кнопки, вызвать спецслужбы и сообщить по рации о происшествии на второй пост. Это позволило оперативно донести сигнал до преподавателей и студентов, которые успели забаррикадироваться в аудиториях. К сожалению, от полученных ранений охранник Николай Павлович погиб", - добавила она.
Она также отметила, что на открытую "горячую линию" к психологам к этому времени обратились 10 человек, еще двое получили психологическую помощь в анапском филиале Центра диагностики и консультирования Краснодарского края.
Как сообщалось, семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна,
сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
