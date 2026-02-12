Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/pri-strelbe-v-tekhnikume-anapy-ranen-podrostok---sk-raskryl-podrobnosti--1153140315.html
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности - РИА Новости Крым, 12.02.2026
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T09:34
2026-02-12T09:36
краснодарский край
анапа
новости
происшествия
светлана маслова
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153128475_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0cc29421d60adbdfd1c12877fa7b99b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне ЧП. В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник и два человека получили ранения, сообщалось ранее. Злоумышленника задержали.Как выяснилось, подозреваемому 17 лет. Он уже допрошен следователями. Уголовное дело в отношении него открыто по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о хищении оружия.Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины преступления, назначен ряд экспертиз.По информации мэра города Светланы Масловой, погибший охранник действовал по инструкции: увидев вооруженного человека, блокировал вход, но преступник выстрелил в него через дверь, пробив бронежилет. Она также отметила, что на открытую "горячую линию" к психологам к этому времени обратились 10 человек, еще двое получили психологическую помощь в анапском филиале Центра диагностики и консультирования Краснодарского края.Как сообщалось, семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна КеосаянаСтудент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧПКак остановить стрельбу в школах: мнение крымского психиатра
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153128475_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cb65aa85bdd04e97c991b447137d93f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, анапа, новости, происшествия, светлана маслова, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности

СК рассказал о пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе

09:34 12.02.2026 (обновлено: 09:36 12.02.2026)
 
© Глава муниципального образования город-курорт АнапаЧП в Анапском индустриальном техникуме
ЧП в Анапском индустриальном техникуме
© Глава муниципального образования город-курорт Анапа
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне ЧП.
В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник и два человека получили ранения, сообщалось ранее. Злоумышленника задержали.
"Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 55-летний мужчина скончался от полученного ранения", - сообщили в среду в СК.
Как выяснилось, подозреваемому 17 лет. Он уже допрошен следователями. Уголовное дело в отношении него открыто по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о хищении оружия.
Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины преступления, назначен ряд экспертиз.
По информации мэра города Светланы Масловой, погибший охранник действовал по инструкции: увидев вооруженного человека, блокировал вход, но преступник выстрелил в него через дверь, пробив бронежилет.

"Несмотря на тяжелое ранение, охранник сумел добраться до тревожной кнопки, вызвать спецслужбы и сообщить по рации о происшествии на второй пост. Это позволило оперативно донести сигнал до преподавателей и студентов, которые успели забаррикадироваться в аудиториях. К сожалению, от полученных ранений охранник Николай Павлович погиб", - добавила она.

Она также отметила, что на открытую "горячую линию" к психологам к этому времени обратились 10 человек, еще двое получили психологическую помощь в анапском филиале Центра диагностики и консультирования Краснодарского края.
Как сообщалось, семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП
Как остановить стрельбу в школах: мнение крымского психиатра
 
Краснодарский крайАнапаНовостиПроисшествияСветлана МасловаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Убийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
10:35Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
10:26В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
10:17Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
10:06Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
09:55Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
09:49Ротонду в Алуште обновят к майским праздникам
09:43Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
09:34При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
09:13"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог
08:47Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз
08:21Самое русское: в Севастополе впервые покажут работы мастеров Палеха
08:08Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
07:46Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников
07:17Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
06:58Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
06:39О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным
06:14Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
06:03Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния