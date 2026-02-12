https://crimea.ria.ru/20260212/pri-strelbe-v-tekhnikume-anapy-ranen-podrostok---sk-raskryl-podrobnosti--1153140315.html

При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности

При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне РИА Новости Крым, 12.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153128475_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0cc29421d60adbdfd1c12877fa7b99b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. При стрельбе в техникуме Анапы пострадали несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения, охранник погиб. Следком раскрыл подробности произошедшего накануне ЧП. В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник и два человека получили ранения, сообщалось ранее. Злоумышленника задержали.Как выяснилось, подозреваемому 17 лет. Он уже допрошен следователями. Уголовное дело в отношении него открыто по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о хищении оружия.Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины преступления, назначен ряд экспертиз.По информации мэра города Светланы Масловой, погибший охранник действовал по инструкции: увидев вооруженного человека, блокировал вход, но преступник выстрелил в него через дверь, пробив бронежилет. Она также отметила, что на открытую "горячую линию" к психологам к этому времени обратились 10 человек, еще двое получили психологическую помощь в анапском филиале Центра диагностики и консультирования Краснодарского края.Как сообщалось, семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна КеосаянаСтудент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧПКак остановить стрельбу в школах: мнение крымского психиатра

