Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова
Резкий тон главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Лаврова при оценке решения ООН по Крыму показал, что позиция Российской Федерации непреклонна, при этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Резкий тон главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Лаврова при оценке решения ООН по Крыму показал, что позиция Российской Федерации непреклонна, при этом и на фоне переговорного процесса сохраняется довольно серьезная напряженность между западными державами и Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение заявил, что в этом случае принцип, актуальный для Гренландии, неприменим. "Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать", – прокомментировал ответ Организации Объединенных Наций глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Нейжмакова, Лавров в очередной раз продемонстрировал "дипломатию боевых волков" – термин используют в Китае в отношении дипломатов, которые часто высказываются в жестком стиле, в том числе о политике западных держав."И в этом смысле стиль Сергея Лаврова чем-то похож на такую канву", – заметил Нейжмаков.Сам подход Лаврова к выступлению с упоминанием о решении ООН по вопросу Крыма демонстрирует, с одной стороны, что позиция России, ранее неоднократно заявлявшей о целях СВО, в свете переговорного процесса и на фоне разного рода внешних событий остается неизменной, сказал политаналитик.Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДГутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – ЗахароваРезкие интонации в словах главы дипломатического корпуса России могут также свидетельствовать и о том, что результативность переговорного процесса между Россией и Западом на данном этапе по-прежнему под большим вопросом, считает он."Пока переговорный процесс от каких-то итогов далек. Движения к завершению не наблюдается", – заметил Нейжмаков.По этой же причине не следует ожидать ни референдума на Украине и выборов весной, ни скорого прибытия украинской делегации в Москву, о чем не так давно была распространена информация в СМИ, добавил эксперт."Мы не можем сказать, что выборы на Украине не пройдут никогда – на каком-то этапе они произойдут. Но вряд ли это вопрос ближайшего периода времени. Пока это явно не намерение Киева. Что касается территориального вопроса, то по высказываниям Зеленского и его команды мы видим, что здесь тоже нет явных признаков того, что Киев готов идти на уступки", – сказал Нейжмаков.По мнению политаналитика, курс Киева и лично Зеленского на данном историческом этапе заключается, с одной стороны, в том, чтобы своими заявлениями о готовности к выборам и тому подобном демонстрировать президенту США Дональду Трампу, "что он готов играть в игру и участвовать в переговорах". При этом с другой стороны, всячески оттягивать возможность завершения переговоров и установления мира в надежде, что Запад еще поможет Киеву, добавил Нейжмаков."Поэтому, скорее всего, в согласованиях пройдет еще много времени. Стороны будут встречаться на сторонних площадках. При этом и Россия, и Украина будут надеяться на успех в свою пользу именно в рамках военного противостояния на истощение", - заключил аналитик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова

Резкий тон Лаврова о решении ООН по Крыму отразил характер отношений РФ и Запада - эксперт

15:36 12.02.2026
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Резкий тон главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Лаврова при оценке решения ООН по Крыму показал, что позиция Российской Федерации непреклонна, при этом и на фоне переговорного процесса сохраняется довольно серьезная напряженность между западными державами и Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение заявил, что в этом случае принцип, актуальный для Гренландии, неприменим. "Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать", – прокомментировал ответ Организации Объединенных Наций глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Нейжмакова, Лавров в очередной раз продемонстрировал "дипломатию боевых волков" – термин используют в Китае в отношении дипломатов, которые часто высказываются в жестком стиле, в том числе о политике западных держав.
"И в этом смысле стиль Сергея Лаврова чем-то похож на такую канву", – заметил Нейжмаков.
Сам подход Лаврова к выступлению с упоминанием о решении ООН по вопросу Крыма демонстрирует, с одной стороны, что позиция России, ранее неоднократно заявлявшей о целях СВО, в свете переговорного процесса и на фоне разного рода внешних событий остается неизменной, сказал политаналитик.
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
"С другой стороны, оно (выступление – ред.) показывает, что сохраняется довольно серьезная напряженность между западными державами и Россией. То есть в данном случае это отражение тех процессов, которые идут в международной политике между Москвой и внешними игроками", – добавил Нейжмаков.
Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
Резкие интонации в словах главы дипломатического корпуса России могут также свидетельствовать и о том, что результативность переговорного процесса между Россией и Западом на данном этапе по-прежнему под большим вопросом, считает он.
"Пока переговорный процесс от каких-то итогов далек. Движения к завершению не наблюдается", – заметил Нейжмаков.
По этой же причине не следует ожидать ни референдума на Украине и выборов весной, ни скорого прибытия украинской делегации в Москву, о чем не так давно была распространена информация в СМИ, добавил эксперт.
"Мы не можем сказать, что выборы на Украине не пройдут никогда – на каком-то этапе они произойдут. Но вряд ли это вопрос ближайшего периода времени. Пока это явно не намерение Киева. Что касается территориального вопроса, то по высказываниям Зеленского и его команды мы видим, что здесь тоже нет явных признаков того, что Киев готов идти на уступки", – сказал Нейжмаков.
По мнению политаналитика, курс Киева и лично Зеленского на данном историческом этапе заключается, с одной стороны, в том, чтобы своими заявлениями о готовности к выборам и тому подобном демонстрировать президенту США Дональду Трампу, "что он готов играть в игру и участвовать в переговорах". При этом с другой стороны, всячески оттягивать возможность завершения переговоров и установления мира в надежде, что Запад еще поможет Киеву, добавил Нейжмаков.
"Поэтому, скорее всего, в согласованиях пройдет еще много времени. Стороны будут встречаться на сторонних площадках. При этом и Россия, и Украина будут надеяться на успех в свою пользу именно в рамках военного противостояния на истощение", - заключил аналитик.
