Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова

2026-02-12T15:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Резкий тон главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Лаврова при оценке решения ООН по Крыму показал, что позиция Российской Федерации непреклонна, при этом и на фоне переговорного процесса сохраняется довольно серьезная напряженность между западными державами и Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение заявил, что в этом случае принцип, актуальный для Гренландии, неприменим. "Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать", – прокомментировал ответ Организации Объединенных Наций глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Нейжмакова, Лавров в очередной раз продемонстрировал "дипломатию боевых волков" – термин используют в Китае в отношении дипломатов, которые часто высказываются в жестком стиле, в том числе о политике западных держав."И в этом смысле стиль Сергея Лаврова чем-то похож на такую канву", – заметил Нейжмаков.Сам подход Лаврова к выступлению с упоминанием о решении ООН по вопросу Крыма демонстрирует, с одной стороны, что позиция России, ранее неоднократно заявлявшей о целях СВО, в свете переговорного процесса и на фоне разного рода внешних событий остается неизменной, сказал политаналитик.Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДГутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – ЗахароваРезкие интонации в словах главы дипломатического корпуса России могут также свидетельствовать и о том, что результативность переговорного процесса между Россией и Западом на данном этапе по-прежнему под большим вопросом, считает он."Пока переговорный процесс от каких-то итогов далек. Движения к завершению не наблюдается", – заметил Нейжмаков.По этой же причине не следует ожидать ни референдума на Украине и выборов весной, ни скорого прибытия украинской делегации в Москву, о чем не так давно была распространена информация в СМИ, добавил эксперт."Мы не можем сказать, что выборы на Украине не пройдут никогда – на каком-то этапе они произойдут. Но вряд ли это вопрос ближайшего периода времени. Пока это явно не намерение Киева. Что касается территориального вопроса, то по высказываниям Зеленского и его команды мы видим, что здесь тоже нет явных признаков того, что Киев готов идти на уступки", – сказал Нейжмаков.По мнению политаналитика, курс Киева и лично Зеленского на данном историческом этапе заключается, с одной стороны, в том, чтобы своими заявлениями о готовности к выборам и тому подобном демонстрировать президенту США Дональду Трампу, "что он готов играть в игру и участвовать в переговорах". При этом с другой стороны, всячески оттягивать возможность завершения переговоров и установления мира в надежде, что Запад еще поможет Киеву, добавил Нейжмаков."Поэтому, скорее всего, в согласованиях пройдет еще много времени. Стороны будут встречаться на сторонних площадках. При этом и Россия, и Украина будут надеяться на успех в свою пользу именно в рамках военного противостояния на истощение", - заключил аналитик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало трезвых голосов - Лавров об отношении ЕС к урегулированию на Украине Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине

