О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным

12.02.2026

О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным

У президента Франции Эммануэля Макрона есть несколько причин, по которым он хотел бы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и только одна, по...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. У президента Франции Эммануэля Макрона есть несколько причин, по которым он хотел бы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и только одна, по которой он никак не решится этого сделать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.В начале января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Месяц спустя, в феврале, он заявил, что Париж и Москва ведут обсуждения на техническом уровне для подготовки переговоров на уровне лидеров стран.По мнению Светова, все затягивается, потому что ничего особенного и не планировалось. Причина проста: Макрону нечего предложить Путину, а ему самому нужен был только шум вокруг того, как он смело готов к разговору с президентом Российской Федерации."Макрон выступает в первую очередь от себя лично. Ему нужно каким-то образом компенсировать утрату авторитета в собственной стране. Рейтинг низкий, с экономикой огромные проблемы. Поэтому надо проявить себя хотя бы на внешнем поле, показав себя лидером", – сказал Светов.Он напомнил, что в последний раз, когда Макрон встречался с Путиным, он "пригласил на доверительную беседу французских тележурналистов и перед ними изображал крутого пацана, который, смотри-ка, с Путиным разговаривает".Но одновременно Макрон стремится "застолбить нишу", в которую сейчас по очереди стремятся представители Евросоюза, делая заявления о необходимости налаживать контакты с РФ, добавил эксперт."Если мы внимательно почитаем его заявление, то там сказано, что он хочет, чтобы ему дали мандат от Европейского Союза. Он говорит: мы должны действовать консолидированно, но я тут единственный, кто должен выступать. А еще ведь и президент Финляндии Александр Стубб претендует на такую роль, и премьер-министр Латвии Эвика Силиня уже выразила готовность быть спецпредставителем Европы на переговорах с Россией", – прокомментировал Светов.Москва уже ответила, что говорить готова, но Париж топчется на месте, хотя Макрон мог бы просто позвонить президенту РФ, но ему нечего сказать дельного, заметил эксперт."Он перед этим пытается захватить танкеры из так называемого теневого флота. Потом говорит, что французские и английские офицеры уже побывали на территории Украины и выбрали точки для размещения войск. Он проголосовал только что за то, чтобы Украине выделили 90 млрд евро, из них 60 млрд – на военные расходы и что эти деньги будут потом компенсированы в ходе выплаты Россией репараций Украине. И что он Путину скажет? Я все отменю? Этого не будет", – сказал Светов.Поскольку ничего реального в данный момент предложить России Франция не может, то, если такой разговор и состоится, никакого веса для урегулирования конфликта между РФ и Западом на Украине иметь он не будет, уверен Светов.Все это хорошо укладывается в общую канву, которую плетет для России Запад, и сегодня прежде всего Европа, заметил Светов. По мнению эксперта, Запад все время норовит обмануть РФ – теперь в рамках попыток мирного урегулирования конфликта, когда стало ясно, что нанести ей стратегическое поражение не получится."Не удалось нанести поражение военным путем – давайте попробуем сделать так, чтобы в результате мирных переговоров мы все-таки своих целей добились. И когда мы видим предъявленный план из 20 пунктов, понятно, что в этом плане идет: все об Украине, о ее гарантиях, а о требованиях Российской Федерации там нет ни звука", – сказал Светов.И, разумеется, заявления Макрона о подготовке к переговорам с Путиным ни в коем случае не являются попыткой обрести в России хотя бы ситуативного союзника на фоне конфронтации Европы со США в лице американского президента Дональда Трампа, подчеркнул политолог."Не надо об этом говорить. Это иллюзии, которыми у нас некоторые эксперты занимаются. У них свои игры, свои отношения. Макрон прекрасно понимает пределы дозволенного, в которых он может спорить с Трампом. И Трамп не возражает, когда они изображают из себя людей, которые с ним спорят", – сказал Светов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР

