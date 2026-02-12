https://crimea.ria.ru/20260212/nad-krymom-otrabotala-pvo---sbity-tri-ukrainskie-drona--1153170427.html
Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона
Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В период с 12.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
