Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона
Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона
Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T21:05
2026-02-12T21:07
срочные новости крыма
крым
новости крыма
пво
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости сво
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В период с 12.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
крым
Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона

Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона - Минобороны

21:05 12.02.2026 (обновлено: 21:07 12.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 12.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
