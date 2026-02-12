https://crimea.ria.ru/20260212/na-trasse-simferopol-yalta-vveden-revers-iz-za-remonta-mosta-1153147222.html
На трассе Симферополь-Ялта введен реверс из-за ремонта моста
На автодороге Симферополь–Ялта ведутся плановые мероприятия по капитальному ремонту моста, в связи с чем на участке введен реверс. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. На автодороге Симферополь–Ялта ведутся плановые мероприятия по капитальному ремонту моста, в связи с чем на участке введен реверс. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.На участке установлены светофоры и технические средства организации дорожного движения.Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты с учетом временных ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе досрочно отремонтируют дорогиВ Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорогНа дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение
