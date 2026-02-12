https://crimea.ria.ru/20260212/na-kubani-izyali-200-kg-opasnoy-chernoy-ikry-1153159005.html

На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае изъяли 200 килограммов нелегальной икры осетровых рыб без документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, нарушения обнаружены накануне при проверке в отношении предпринимателя в станице Северской.В оборот пытались ввести черную икру осетровых пород рыб неизвестного происхождения общим весом более 200 кг. На продукции отсутствовала маркировка, содержащая информацию о дате выработке, наименовании, сроках годности, производителе, а также другой, предусмотренной законом РФ.Нелегальная икра изъята и помещена на ответственное хранение. Подчеркивается, что такая продукция признается опасной для здоровья потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллионВ Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документовВ Ялте уничтожено более 11 кг "сомнительной" красной икры

