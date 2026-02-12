Рейтинг@Mail.ru
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры - РИА Новости Крым, 12.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260212/na-kubani-izyali-200-kg-opasnoy-chernoy-ikry-1153159005.html
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры - РИА Новости Крым, 12.02.2026
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
В Краснодарском крае изъяли 200 килограммов нелегальной икры осетровых рыб без документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления... РИА Новости Крым, 12.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153158605_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_30f94de7fb9812a81158f1bc6e340211.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае изъяли 200 килограммов нелегальной икры осетровых рыб без документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, нарушения обнаружены накануне при проверке в отношении предпринимателя в станице Северской.В оборот пытались ввести черную икру осетровых пород рыб неизвестного происхождения общим весом более 200 кг. На продукции отсутствовала маркировка, содержащая информацию о дате выработке, наименовании, сроках годности, производителе, а также другой, предусмотренной законом РФ.Нелегальная икра изъята и помещена на ответственное хранение. Подчеркивается, что такая продукция признается опасной для здоровья потребителей.
черная икра, россельхознадзор, новости, краснодарский край, безопасность
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры

На Кубани изъяли 200 кг черной икры без маркировки – Россельхознадзор

21:13 12.02.2026
 
© Южное межрегиональное управление Россельхознадзора В Краснодарском крае изъята крупная партия икры осетровых рыб без документов и маркировки
В Краснодарском крае изъята крупная партия икры осетровых рыб без документов и маркировки
© Южное межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае изъяли 200 килограммов нелегальной икры осетровых рыб без документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, нарушения обнаружены накануне при проверке в отношении предпринимателя в станице Северской.
В оборот пытались ввести черную икру осетровых пород рыб неизвестного происхождения общим весом более 200 кг. На продукции отсутствовала маркировка, содержащая информацию о дате выработке, наименовании, сроках годности, производителе, а также другой, предусмотренной законом РФ.
© Южное межрегиональное управление Россельхознадзора В Краснодарском крае изъята крупная партия икры осетровых рыб без документов и маркировки
В Краснодарском крае изъята крупная партия икры осетровых рыб без документов и маркировки
© Южное межрегиональное управление Россельхознадзора
В Краснодарском крае изъята крупная партия икры осетровых рыб без документов и маркировки
Нелегальная икра изъята и помещена на ответственное хранение. Подчеркивается, что такая продукция признается опасной для здоровья потребителей.
