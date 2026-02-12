Рейтинг@Mail.ru
На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству - РИА Новости Крым, 12.02.2026
На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству
На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству - РИА Новости Крым, 12.02.2026
На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству
Водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T12:31
2026-02-12T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.Он уточнил, что в октябре 2025 года начались достаточно продуктивные осадки, но в ноябре дожди приостановились. Не пополнились водохранилища и в декабре. И только 3 января 2026 года начался основной приток. За эти несколько месяцев в питьевые водохранилища республики поступило около 76 млн кубометров воды.Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.Он подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству

Водохранилища Крыма накопили воды на 320 суток

12:31 12.02.2026
 
© РИА Новости КрымБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.
"На сегодняшний день, без учета Чернореченского водохранилища, объем наполнения всех водохранилищ Крыма составляет около 150 млн кубометров воды. Из них 108 - водохранилища естественного стока и около 19 – водохранилища наливные, которые расположены в Восточном Крыму", - рассказал Роман Захаров.
Он уточнил, что в октябре 2025 года начались достаточно продуктивные осадки, но в ноябре дожди приостановились. Не пополнились водохранилища и в декабре. И только 3 января 2026 года начался основной приток. За эти несколько месяцев в питьевые водохранилища республики поступило около 76 млн кубометров воды.
Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.
Он подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение
 
Лента новостейМолния