На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству

На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству - РИА Новости Крым, 12.02.2026

На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству

Водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T12:31

2026-02-12T12:31

2026-02-12T12:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.Он уточнил, что в октябре 2025 года начались достаточно продуктивные осадки, но в ноябре дожди приостановились. Не пополнились водохранилища и в декабре. И только 3 января 2026 года начался основной приток. За эти несколько месяцев в питьевые водохранилища республики поступило около 76 млн кубометров воды.Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.Он подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияОпасный подъем – как контролируют уровень рек в СевастополеКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение

