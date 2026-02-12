https://crimea.ria.ru/20260212/militarizatsiya-evropy-i-ataka-vsu-na-oblasti-rossii--glavnoe-za-den-1153162279.html

Милитаризация Европы и атака ВСУ на области России – главное за день

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков заявил об ускоренных темпах милитаризации Европы,... РИА Новости Крым, 12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков заявил об ускоренных темпах милитаризации Европы, связанной с подготовкой к военному противостоянию с Россией. Российские области подверглись ракетным и беспилотным атакам со стороны ВСУ, есть пострадавшие и разрушения. Мощные удары возмездия прозвучали в Киеве и Одессе. Подростки ответят за теракт на железной дороге в Татарстане. Шестиклассник в Сочи готовил теракт против учеников. Водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды. Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из реки Днепр.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Европа ускоренно готовится к войнеМилитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков."Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры", – цитирует Сердюкова РИА Новости.Атаки ВСУ на российские территорииРакетный удар по Волгоградской областиПри ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области произошел пожар на территории военного объекта. Для безопасности жителей близлежащего населенного пункта было принято решение об их эвакуации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Он отметил, что пострадавших среди жителей и повреждений гражданских объектов нет.Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в КомиАтака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил в своем Telegram-канал глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской областиДва человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден колледж. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов."В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин. По предварительной информации, есть двое пострадавших", - написал он в Telegram.Удары возмездия по УкраинеВ Киеве утром в четверг прогремела серия мощных взрывов. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, с 3 часов ночи громко было в нескольких районах.Крупный объект энергетической инфраструктуры серьезно поврежден в Одесской области. Об этом утром в четверг проинформировали в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.Несовершеннолетние и терроризмТрое подростков в возрасте от 16 до 17 лет ответят за теракт на железной дороге в Татарстане, следователи предъявили им обвинение. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Следкома России.По данным СК, вечером 25 января подростки подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов.Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По информации следствия, примерно с января 2026 года ученик шестого класса начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он обучался.Крым обеспечен водой на 2026 годВодохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.По его словам, сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из реки Днепр. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

