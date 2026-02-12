МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
11:59 12.02.2026 (обновлено: 12:00 12.02.2026)
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России задействует весь имеющийся в его распоряжении дипломатический инструментарий для освобождения археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Мы задействуем весь имеющийся у нас дипломатический инструментарий. Представители посольства России в Варшаве оказывают ему (Бутягину – ред.) всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, помогают в передаче информации родственникам", - сказала дипломат.
Захарова добавила, что польской стороне были переданы подготовленные Государственным Эрмитажем документы, которые подтверждают, что Александр Бутягин осуществлял с 1999 по 2025 годы археологические раскопки в Крыму в строгом соответствии с существующими правилами.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
