Рейтинг@Mail.ru
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/mid-rf-zadeystvuet-ves-instrumentariy-dlya-pomoschi-butyaginu--zakharova-1153145227.html
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова - РИА Новости Крым, 12.02.2026
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
Министерство иностранных дел России задействует весь имеющийся в его распоряжении дипломатический инструментарий для освобождения археолога Александра Бутягина, РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T11:59
2026-02-12T12:00
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
александр бутягин
крым
украина
польша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России задействует весь имеющийся в его распоряжении дипломатический инструментарий для освобождения археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Захарова добавила, что польской стороне были переданы подготовленные Государственным Эрмитажем документы, которые подтверждают, что Александр Бутягин осуществлял с 1999 по 2025 годы археологические раскопки в Крыму в строгом соответствии с существующими правилами.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеМосква требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИДЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
крым
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), александр бутягин, крым, украина, польша, политика
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова

МИД РФ задействует весь свой инструментарий для освобождения археолога Бутягина – Захарова

11:59 12.02.2026 (обновлено: 12:00 12.02.2026)
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России задействует весь имеющийся в его распоряжении дипломатический инструментарий для освобождения археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Мы задействуем весь имеющийся у нас дипломатический инструментарий. Представители посольства России в Варшаве оказывают ему (Бутягину – ред.) всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, помогают в передаче информации родственникам", - сказала дипломат.
Захарова добавила, что польской стороне были переданы подготовленные Государственным Эрмитажем документы, которые подтверждают, что Александр Бутягин осуществлял с 1999 по 2025 годы археологические раскопки в Крыму в строгом соответствии с существующими правилами.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине
Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Александр БутягинКрымУкраинаПольшаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр
12:45На трассе Симферополь-Ялта введен реверс из-за ремонта моста
12:39СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
12:31На 2026 год Крым обеспечен водой – Госкомитет по водному хозяйству
12:26Звуки взрывов в Севастополе – флот проводит учения
12:21Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
12:15Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
12:06Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте
11:59МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
11:56Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми
11:44"Сбер": крымчане стали оплачивать товары "улыбкой" в 10 раз больше
11:35В России изменят термин "среднее профессиональное образование"
11:12ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской области
11:06В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны Алексеева
10:44Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
10:35Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
10:26В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
10:17Трое подростков ответят за теракт на железной дороге
10:06Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе
09:55Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
Лента новостейМолния