МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова

МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России задействует весь имеющийся в его распоряжении дипломатический инструментарий для освобождения археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Захарова добавила, что польской стороне были переданы подготовленные Государственным Эрмитажем документы, которые подтверждают, что Александр Бутягин осуществлял с 1999 по 2025 годы археологические раскопки в Крыму в строгом соответствии с существующими правилами.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеМосква требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИДЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест

