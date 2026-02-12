https://crimea.ria.ru/20260212/massirovannyy-udar-po-ukraine-segodnya--kiev-v-ogne-1153139085.html
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
В Киеве утром в четверг прогремела серия мощных взрывов. О последствиях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T06:58
2026-02-12T06:58
2026-02-12T06:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Киеве утром в четверг прогремела серия мощных взрывов. О последствиях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, с 3 часов ночи громко было в нескольких районах. По данным городской военной администрации, сирены в украинской столице звучали до 6:20 утра. Накануне вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о повреждениях железнодорожной станции в Днепропетровской области. По его данным, разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Также нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:58 12.02.2026 (обновлено: 06:59 12.02.2026)