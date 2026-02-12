Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/massirovannyy-udar-po-ukraine-segodnya--kiev-v-ogne-1153139085.html
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
В Киеве утром в четверг прогремела серия мощных взрывов. О последствиях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T06:58
2026-02-12T06:59
украина
киев
виталий кличко
взрыв
удары по украине
в мире
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e54e869b5dbab28104a2f998eef1ccc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Киеве утром в четверг прогремела серия мощных взрывов. О последствиях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, с 3 часов ночи громко было в нескольких районах. По данным городской военной администрации, сирены в украинской столице звучали до 6:20 утра. Накануне вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о повреждениях железнодорожной станции в Днепропетровской области. По его данным, разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Также нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420782_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_baa9028350983bb7d6d04bfbba497932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, виталий кличко, взрыв, удары по украине, в мире, новости сво, новости
Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне

Удары по Украине сегодня: в Киеве произошла серия мощных взрывов

06:58 12.02.2026 (обновлено: 06:59 12.02.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Киеве утром в четверг прогремела серия мощных взрывов. О последствиях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, с 3 часов ночи громко было в нескольких районах.

"Взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Зафиксированы падения обломков. Повреждены объекты инфраструктуры столицы", - заявил он в Telegram.

По данным городской военной администрации, сирены в украинской столице звучали до 6:20 утра.
Накануне вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о повреждениях железнодорожной станции в Днепропетровской области. По его данным, разбиты локомотивы, вагоны и инфраструктура. Также нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе, есть повреждения технического подвижного состава, добавил Кулеба.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаКиевВиталий КличкоВзрывУдары по УкраинеВ миреНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:47Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз
08:21Самое русское: в Севастополе впервые покажут работы мастеров Палеха
08:08Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
07:46Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников
07:17Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
06:58Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
06:39О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным
06:14Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
06:03Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:46В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
23:43Расстрел людей в колледже Анапы и выборы на Украине: главное за день
23:29Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине
23:16В Севастополе снова воздушная тревога
23:07Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
22:54Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
22:37В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
22:22Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
22:04Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
Лента новостейМолния