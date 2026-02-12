https://crimea.ria.ru/20260212/massirovannaya-ataka-na-rossiyu-za-noch-sbity-106-bespilotnikov-1153139306.html

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников

Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Кроме того, 24 БПЛА сбили над Белгородской, 21 – над Брянской, 19 – над Воронежской,️ 13 – над Тамбовской, девять БПЛА – над Нижегородской, три – над Ростовской, два – над Липецкой областей, а также по одному над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями и Краснодарским краем.В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.В Тамбовской области при атаке пострадали два человека. В Мичуринске вспыхнули пожары в магазине и здании колледжа. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

