Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области
Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области
Автомобиль скорой медицинской помощи подорвался на украинской мине в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Автомобиль скорой медицинской помощи подорвался на украинской мине в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, беспилотники ВСУ ударили по жилым районам в Раденске и Голой Пристани. Повреждены три частных дома и грузовой автомобиль.В течение минувшего дня под обстрелами также находились Алешки, Казачьи Лагеря, Нечаево, Подлесное, Пролетарка, Саги и Старая Збурьевка, отметил Сальдо.По его данным, дроны били по Алешкам, Голой Пристани, Казачьим Лагерям, Кардашинке, Нечаево, Новой Збурьевке, Подлесному, Пролетарке, Раденску, Сагам, Солонцам и Старой Збурьевке.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за прошлую неделю киевские боевики выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных жителей и больше 100, в том числе девять детей, ранены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. Автомобиль скорой медицинской помощи подорвался на украинской мине в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"На подъезде к Алешкам автомобиль скорой медицинской помощи подорвался на мине. К счастью, медработники не пострадали", - написал он в Telegram.
Кроме того, беспилотники ВСУ ударили по жилым районам в Раденске и Голой Пристани. Повреждены три частных дома и грузовой автомобиль.
В течение минувшего дня под обстрелами также находились Алешки, Казачьи Лагеря, Нечаево, Подлесное, Пролетарка, Саги и Старая Збурьевка, отметил Сальдо.
По его данным, дроны били по Алешкам, Голой Пристани, Казачьим Лагерям, Кардашинке, Нечаево, Новой Збурьевке, Подлесному, Пролетарке, Раденску, Сагам, Солонцам и Старой Збурьевке.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за прошлую неделю киевские боевики выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли
14 мирных жителей и больше 100, в том числе девять детей, ранены.
